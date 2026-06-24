Vb 2026: ötmeccses eltiltást kapott a horrorsérülést okozó katari

Ötmeccses eltiltást kapott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől (FIFA) a katari válogatott játékosa, Asszim Madibo, aki olyan durván próbálta szerelni Ismaël Konét a 6–0-s kanadai sikerrel záruló múlt csütörtöki összecsapáson, hogy a hazai játékosnak eltörött a bal lábszára.

A mérkőzés után Madibo, valamint a katari sportminiszter meglátogatta Konét a vancouveri kórházban. Kanada Svájc, míg Katar Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára a szerdán a vb utolsó csoportkörében, a bosnyákoknak és Katarnak csak győzelem esetén marad esélyük a kiesés elkerülésére.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Svájc–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Bosznia-Hercegovina–Katar (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!