A szombati harminc kilométer után vasárnap megnyerte a félmaratonit

– Nagyszerű győzelmet aratott a Monorierdei Futófesztivál huszonegy kilométeres távján. Gyanítom, elégedett a teljesítményével.

– Egyáltalán nem gondoltam a győzelemre. Előzetesen egy óra harminc és egy óra negyven perc idő körüli eredményt lőttem be, végül ennél egy kicsit jobb is lett. Jó volt az alap, és a terveknek megfelelően ment minden – mondta a Csupasportnak Tóth János.

– Milyennek értékelné a futását?

– A Szuflára készülök, és az egész hétvége ezt a célt szolgálta. Szombaton harminc kilométert futottam, majd másnap jött a Monorierdei Futófesztiválon huszonegy.

Az egyik legjobb hangulatú és szervezésű esemény ez, a rajt előtt zsíros kenyér, utána pedig gulyásleves várja a futókat.

Itt tényleg garantált a jó hangulat. Reggel kilenckor rajtoltunk, mindenképpen meg akartam előzni a szombati harminc kilométer fáradtságát, szóval úgy voltam vele, nyomom neki, amíg friss vagyok. Négy percen belüli ezreket mentem, majd jött egy terepes, homokos rész, ami a meleggel karöltve kisebb kihívást jelentett. Ez izgalmas szakasz volt, próbáltam menni előre, ahogyan csak tudok. Másfél órán belül beértem a célba, nagyon elégedett vagyok.

– Ez a legjobb félmaratoni eredménye?

– Tavaly a Vivicittá Félmaratonon jobb időt mentem, akkor egy óra tizenkilenc perc lett az eredményem. Most melegebb volt az időjárás és a terep is nehezebbnek bizonyult.

– Mi jelentette ezúttal a legnehezebb kihívást?

– Egy ponttól kezdve úgy éreztem, mintha kő lenne a cipőmben, de nem akartam időt veszíteni azzal, hogy leveszem, majd vissza. Kényelmetlenné vált, de utólag kiderült, nem is kőről volt szó, hanem lett egy vízhólyag a talpamon. Ez kis nehézséget okozott, illetve a százhatvan méteres szintemelkedés félmaratonin soknak számít. Futás közben éreztem is, hogy rendesen emelkedik a pálya. Persze, egy hosszabb terepfutóversenyhez képest ez nem sok, de félmaratonin igen. A meleg sem könnyítette meg a helyzetünket, folyamatosan hűteni és jegelni kellett magam. Az utolsó három, négy kilométer a nagy tempó miatt sokat kivett belőlem, bevallom, ez már nem esett jól.

– Tekintsünk előre egy kicsit: milyen célokat tűzött ki a közeljövőre?

– Augusztus kilencedikén jön a főversenyem, a Szufla ötvenkét kilométere távja. Ez lesz a jubileumi tizedik rendezés, én pedig kiemelkedő eredményt szeretnél elérni. Erős lesz a mezőny, de mindent megteszek, hogy jól szerepeljek.