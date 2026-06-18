Nemzeti Sportrádió

A rúdugró Klekner Hanga versenyt nyert Franciaországban

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.18. 11:18
null
Klekner Hanga (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
atlétika rúdugrás Klekner Hanga
Klekner Hanga végzett az élen a franciaországi Montreuilben rendezett bronzkategóriás atlétikai viadalon női rúdugrásban.

A 26 éves Klekner 450 centiméterrel, idei szabadtéri legjobbjával végzett az élen szerdán – a magyar szövetség Facebook-oldalának beszámolója szerint. Sikerének értékét növeli, hogy többek között a hazaiak fedett pályás világbajnokát, Marie-Julie Bonnint is sikerült legyőznie.
 

 

atlétika rúdugrás Klekner Hanga
Legfrissebb hírek

„Szeretném megszokni ezt az érzést” – Molnár Attila az első Gold-diadala után

Atlétika
2 órája

Kozák Luca egy tizedre a győzelemtől, Noah Lyles világcsúcsot futott

Atlétika
2026.06.16. 20:37

Három magyar országos csúcstartónk is Ostravában fut kedden

Atlétika
2026.06.16. 09:31

A távolugró Pap Kristóf harmadik, Bánhidi-Farkas Petra ötödik Svédországban

Atlétika
2026.06.14. 21:13

Többpróba ob: Szűcs Szabina Európa-bajnoki szinttel nyerte meg a hétpróbát

Atlétika
2026.06.14. 19:20

Doppingvétség miatt eltiltották a világbajnok és olimpiai bronzérmes futót

Atlétika
2026.06.12. 16:37

Megdőlt a világcsúcs 110 méteres gátfutásban az amerikai egyetemi bajnokságon

Atlétika
2026.06.11. 08:52

Takács Boglárka két századdal maradt el országos csúcsának idejétől

Atlétika
2026.06.10. 22:15
Ezek is érdekelhetik