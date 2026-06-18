A rúdugró Klekner Hanga versenyt nyert Franciaországban
Klekner Hanga végzett az élen a franciaországi Montreuilben rendezett bronzkategóriás atlétikai viadalon női rúdugrásban.
A 26 éves Klekner 450 centiméterrel, idei szabadtéri legjobbjával végzett az élen szerdán – a magyar szövetség Facebook-oldalának beszámolója szerint. Sikerének értékét növeli, hogy többek között a hazaiak fedett pályás világbajnokát, Marie-Julie Bonnint is sikerült legyőznie.
Legfrissebb hírek
Három magyar országos csúcstartónk is Ostravában fut kedden
Atlétika
2026.06.16. 09:31
Ezek is érdekelhetik