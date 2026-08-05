Amikor a balhátvéd adja a gólpasszokat

Két forduló ment le a bajnokságból, így pazar sorozatról nyilván nem beszélhetünk, ugyanakkor annyi talán kijelenthető, az MTK Budapest nem kezdett rosszul: előbb hazai pályán magabiztosan, 3–0-ra legyőzte az előző idényben ötödik helyen végző, valamint Magyar Kupa-döntőt játszó ZTE FC-t, majd 3–3-as döntetlent játszott az élvonalba három év elteltével visszajutó Kispest-Honvéd otthonában. Aki megnézte a kék-fehérek második fordulóban játszott meccsét a Bozsik Arénában, aligha unatkozott, hiszen többek között hat gólt, büntetőt és kiállítást is láthatott, ráadásul nagy fordulatokat is tartogatott a bajnoki. A vendégek számára sokat jelentett, hogy kétgólos hátrányban az első játékrész hosszabbításában szépíteni tudtak, aztán nem sokkal a fordulást követően a hátrányukat is eltüntették: noha egyik gólt vagy gólpasszt sem Kovács Patrik jegyezte, mindkét találat előtt kulcspasszal segítette a csapatát.

„Hatalmas melegben kellett futballozni a Honvéd ellen, nem volt egyszerű alkalmazkodni, ráadásul rosszul is indult számunkra a mérkőzés – mondta a kispesti összecsapásról az MTK Budapest 21 éves védője. – Olyan volt, mintha benn maradtunk volna az öltözőben, szerencsére még a szünet előtt szépítettünk, és azzal a góllal visszajöttünk a meccsbe. Az öltözőben megbeszéltük, min kell változtatni, és utólag már egyértelmű: amennyiben az első negyvenöt percben úgy futballozunk, mint a másodikban, jóval nagyobb esélyünk lett volna elhozni a három pontot! Nem voltunk egyszerű helyzetben, amikor a hajrában egy büntető miatt ismét hátrányba kerültünk, de végig látszott, mindenképpen pontot akarunk szerezni. Amikor a meccs végén szabadrúgáshoz jutottunk a Honvéd tizenhatosánál, nem állítom, hogy tudtam, Bognár István biztosan betalál, de jó ideje ismerem, így tudom, milyen remek a rúgótechnikája, és abban biztos voltam, olyan szabadrúgást végez majd el, ami veszélyes lesz. A gólhoz kellett Fortuna is."

Kovács Patrik nemcsak a Honvéd ellen szerzett első két gólban játszott főszerepet (az elsőnél az ő beadása után pattant Kerezsi Zalánról a betaláló Jurek Gábor elé a labda, a másodiknál remek ütemű beindulás után játszotta meg a Kerezsi Zalánnak gólpasszt adó Bognár Istvánt), a ZTE elleni sikerben is elévülhetetlen érdemei voltak: a vezető találat előtt nagyszerű passzal indította Hinora Kristófot, akinek a centerezése után Kerezsi Zalánnak már nem volt nehéz dolga. Nem lehet nem észrevenni, hogy felfutásokkal folyamatosan segíti a csapatát, bal oldali védőként egyáltalán nem jön zavarba, ha szervezni kell a játékot.

„Elvárás velem szemben, hogy támogassam a támadásainkat, úgy érzem, erősségem, hogy támadom a mélységet, és a szervezésből is kiveszem a részem. Boldog vagyok, ha tudok segíteni, mindig a csapatért játszom! Természetesen jobb lett volna két győzelemmel kezdeni, azonban ha hazai pályán nyerünk, idegenben pedig egy pontot szerzünk sorozatban, nem lesz sok problémánk. Tudom, lesznek gyengébb meccseink, hullámvölgyek, vereségek is becsúsznak majd, fontos lesz, hogy jól reagáljunk. Pénteken a Puskás Akadémiát fogadjuk, náluk és nálunk is átalakult a keret, az ellenfelünket új edző, Babó Levente irányítja, aki remek szakember, dolgoztam vele az U20-as válogatottnál. Otthon játszunk, nyerni akarunk, el kell érni, hogy a mi akaratunk érvényesüljön!"