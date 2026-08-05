Kovács Milán: Be kellett látnom, nincs értelme folytatni



Ritkán fordul elő, hogy valaki úgy kap 6-os osztályzatot a Nemzeti Sporttól, hogy a szünetben lecserélték – márpedig Kovács Milánnal ez történt.

A Nyíregyháza Spartacus 26 éves belső középpályása kezdőként lépett pályára az ETO FC elleni (0–4) vasárnapi bajnokin, jól is teljesített, de Bódog Tamás vezetőedző a szünetben változtatott, és Hős Zsombort küldte be a pályára az addig hasznosan futballozó játékos helyett. A szakember a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, „…a második félidőben hiányzott Kovács Milán, aki rosszul lett a meleg miatt.”

Kíváncsiak voltunk, mi is történt valójában, hogyan élte meg az első félidőt a labdarúgó és persze milyen állapotban van most.

„Szerencsére már jobban vagyok – mondta lapunk megkeresésére Kovács Milán. – Megfázással léptem pályára, ráadásul rettenetesen meleg volt, s ez a két tényező elég volt ahhoz, hogy elfáradjak az első félidőben. Mindent meg akartam tenni azért, hogy játszhassak, ezért vettem be gyógyszert, de ahogyan telt az idő, egyre inkább éreztem, hogy fogy az erőm, nem úgy regenerálódom egy-egy megterhelőbb időszak után, mint szoktam, és már sejtettem, hogy valószínűleg cserét kell kérnem a szünetben. A fejem is egyre inkább hasogatott, rossz volt a közérzetem, nem úgy mentek a sprintek, ahogyan kellene, elfogyott a szuflám. Be kellett látnom, nincs értelme folytatni. A szünetben kaptam lázcsillapítót és vitaminokat, jobban lettem, így a második félidőt már a kispadról nézhettem végig. Azóta voltam orvosnál is, fül-orr gégésznél, szerencsére nagy baj nincs, tényleg csak megfázásról volt szó. Hétfőn regeneráló edzést tartott a szakmai stáb, azon nem vettem részt, kedden szabadnap volt, szerdán pedig két edzés vár ránk, azokon már mindenképp ott akarok lenni. Már jövök kifelé a betegségből, nem fertőző, így nyugodtan készülhetek a folytatásra a többiekkel. Kicsit legyengültem, ez persze természetes ilyenkor, de sok vitamint szedek, az étkezésre még jobban odafigyelek, hogy legyen energiám, alig várom, hogy újra munkába álljak és ismét tökéletes állapotba kerüljek.”

A jelek szerint minden esély megvan arra, hogy Kovács Milán pályára lépjen a DVSC elleni keleti rangadón, amelyet vasárnap 17.30-kor rendeznek a Nagy­erdei Stadionban.

„Meglátjuk, milyen hatással lesz a Loki­ra, hogy csütörtökön még játszik a Konferencialigában a dán Köbenhavn ellen odahaza. Az Újpest elleni múlt heti bajnokijukon érződött a debrecenieken, hogy fáradtabbak, fásultabbak, ez érthető, hiszen előtte három nappal még Örményországban léptek pályára. Rangadó következik, amely mindig éles, kemény csatát hoz – a célunk idegenben sem lehet más, mint nyerni. Főleg úgy, hogy Győrben négy nullára kikaptunk, ami fájó vereség. Még akkor is, ha a játékunk rendben volt, sok helyzetet dolgoztunk ki, alakulhatott volna másképp is az a meccs. Erősnek és egységesnek érzem a Szparit, a mag együtt maradt a nyáron, bizakodom a jövőt illetően. Nekem is jól megy a játék, a szakmai stáb bízik bennem, amit jó és hasznos játékkal akarok meghálálni – remélhetőleg már Debrecenben.”