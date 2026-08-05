Különleges szimultánt játszanak a nagymesterek a Balaton közepén

A Balaton elsősorban a strandokról, a vitorlázásról és a nyári fesztiválokról ismert, az idén azonban egy különleges rendezvény is színesíti a balatoni programkínálatot: a Balatonszemes Sakk Egyesület és a Balatonszemesi önkormányzat augusztus 9-én rendezi meg a Tóparti Sakkparti - Balatonszemesi Sakkfesztivált. Az egész napos családi esemény célja, hogy közelebb hozza a sakk világát minden korosztályhoz.

A fesztivál középpontjában ugyan a reggel kezdődő rapid sakkverseny áll, ahol gyermekek és felnőttek egyaránt asztalhoz ülnek, a program ennél jóval többet kínál. A szervezők olyan élménynapot álmodtak meg, amely azok számára is izgalmas, akik korábban még soha nem sakkoztak.

„Azt szeretnénk megmutatni, hogy a sakk nemcsak a versenyzőké. Bárki megtalálhatja benne az örömét, legyen kisgyermek, szülő, nagyszülő vagy akár olyan nyaraló, aki csak kíváncsiságból sétál be hozzánk a balatonszemesi eseményre” – mondja Trombitásné Zádeczki Ildikó, a Balatonszemes Sakk Egyesület alelnöke, a fesztivál szakmai szervezője.

A gyerekeket egész nap logikai játékok, sakkvariációk, interaktív foglalkozások és a Polgár Judit nevéhez fűződő Sakkpalota Program módszertanára épülő játékos foglalkozások várják. A cél nem csupán a versenyzés, hanem a gondolkodás fejlesztése és a sakk megszerettetése is.

A nap egyik leglátványosabb eseménye kétségkívül az élő figurás sakkjátszma lesz, amelyben gyermekek alakítják majd a sakkfigurákat egy óriás sakktáblán. A játszmát két nemzetközi hírű nagymester, Mádl Ildikó, kétszeres sakkolimpiai bajnok, valamint Héra Imre nemzetközi nagymester vívja meg egymással. A különleges bemutatót a nagymesterek közérthető magyarázatokkal teszik követhetővé, így azok számára is élvezetes lesz a játék, akik csak most ismerkednek a sakk világával. A szervezők szerint ez a látványos program éppen azt bizonyítja, hogy a sakk egyszerre lehet sport, játék és közösségi élmény.

A fesztivál egyik legkülönlegesebb programeleme a Balaton közepén, egy hajó fedélzetén megrendezett szimultán lesz. A nemzetközi nagymesterek vasárnap délután 16 órától egyszerre több táblán mérkőznek meg a vállalkozó kedvű játékosokkal. Ez ritka lehetőség arra, hogy amatőr sakkozók személyesen is összemérhessék tudásukat a sportág kiemelkedő alakjaival.

A Tóparti Sakkparti - Balatonszemesi Sakkfesztivál augusztus 9-én, vasárnap reggel fél 9-től várja a versenyzőket, a sakk szerelmeseit és minden érdeklődőt Balatonszemesen a Latinovits Zoltán Művelődési Házban. A rendezvény valamennyi programja díjmentesen látogatható.

A Tóparti Sakkparti – Balatonszemesi Sakkfesztivál programja

8.30: Ifjúsági és felnőtt rapid sakkverseny

10.00–15.00: Agytorna – sakkvariánsok és logikai játékok gyerekeknek

10.30: Sakkpalota – vidám társasjáték gyerekeknek

13.30: Eredményhirdetés

14.00: Sakkfeladványok – kvízjáték gyerekeknek

15:00 Nagymesterek csatája – Mádl Ildikó kétszeres sakkolimpiai bajnok és Héra Imre nemzetközi sakknagymester élő figurás sakkpartija

16:00 Ingyenes szimultán sétahajón Mádl Ildikóval és Héra Imre nemzetközi sakknagymesterekkel a balatonszemesi kikötőből

A verseny és a programok helyszíne: Latinovits Zoltán Művelődési Ház (Balatonszemes, Szabadság u. 1, 8636)

A hajó a balatonszemesi kikötőből (Balatonszemes, Kikötő utca) indul 16:00 órakor.

A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.