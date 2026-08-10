Halász Bence és Szabados Ármin is bejutott az Európa-bajnoki döntőbe

A férfi kalapácsvetés hagyományosan erős versenyszámunk, és mivel ezúttal az Eb programjának első két napján rendezik, nagy erőt adhat az 51 tagú magyar csapat többi tagjának is, ha dobóink sikerrel, magabiztosan kezdik a selejtezőt.

Tavaly, Tokióban 24 év után először fordult elő, hogy három magyar is bejutott a világbajnoki döntőbe. A japán fővárosban bronzérmes Halász Bence és a 8. helyen végző Szabados Ármin ezúttal a kontinens legjobbjai között is megmutathatja magát. A vb-11. Rába Dánielt váll- és Achilles-ín-sérülés is hátráltatta a felkészülésében, ezért a szezon második felére nem tudta visszanyerni a formáját. Az ő távolléte ellenére is hárman vettek részt a kvalifikációban, Czeller Gábor tavasszal már a 75 métert közelítette (74.48 m), hasonló eredménnyel hétfő délelőtt neki is meglehetett az esélye a továbbjutásra.

Szabados és Czeller a második csoportban kapott helyet, Halász már elsők között megmutathatta, hogy készen áll a nagyobb célokra. Olimpiai ezüstérmes klasszisunké volt a reggel második kísérlete, amivel rögtön el is érte a napi részfeladatát: az automatikus továbbjutást érő 78 méteres vonal fölé dobta a kalapácsot. 79.58 méter, a lehető leglazább, legstílusosabb módon!

„Az indulásnál a jobb láb alatt olyan, mintha recés lenne a kör, emiatt folyamatosan porzik. Amikor a poron az ember el akarja kezdeni tekerni a jobb lábát, elcsúszik. Többen is panaszkodtak rá, én megkértem a segítőket, hogy menjenek be és söpörjék le a dobásom előtt, így rendben volt. Egy kicsit lassabb indulással, sokkal nagyobb odafigyeléssel 79.58 lett, szerintem teljesen jó. Technikailag, erőben, sebességben és lazaságban is megfelelt az elvárásaimnak. A munka el van végezve, lehet készülni a kedd estére, amikor viszont nagyon nagy feladat vár ránk” – foglalta össze a délelőttjét Halász Bence.

Nem sokkal később Szabados Ármin 77.08 méterrel rögtön az élre ugrott a második csoportban, majd Czeller Gábor 70.47-tel nyitott. Szabados ezzel nyeregben érezhette magát, igaza is lett, harmadikra már be sem lépett a dobókörbe, összesítésben a 6. helyen jutott tovább. Czellernek sem sikerült javítania, ő a 26. helyen búcsúzott.

„Azt azért nem mertük megcsinálni, hogy nem dobok másodikra, mert az első nem jelentett szintet. Volt benne dinamika, de nem hajtottam annyira a kalapácsot, szóval szerintem még van benne. Mindenképp szerettem volna megpróbálni még egyszer, de a másodiknál a hálót is érte. Viszont utána már nem volt rá esély, hogy kiessek, úgyhogy nem is dobtam már a harmadik körben. A döntőbe első hat helyen bejutott versenyző közül bárki odaérhet, nagyon egymás hegyén-hátán vagyunk” – bizakodik Szabados Ármin.

A szám döntője kedd este – magyar idő szerint – 20.10-kor kezdődik.