Takács Boglárka a „szelek szárnyán” először 11 másodpercen belül

Tökéletesen élt az erős, 3.2 m/s-os hátszéllel Takács Boglárka a női 100 méter első előfutamában. Minden idők leggyorsabb magyar sprintere jól lőtt ki a rajtól és rögtön az élre állt. A spanyol María Isabel Pérez és a brit Imani Lansiquot is szorosan tapadt rá, de egyikük sem tudta megelőzni.

A 24 éves magyar 10.93 másodpercnél állította meg az órát, amivel történelmet írt: első magyar nőként 11 másodpercen belül futotta le a 100 métert. Sajnos a 2.0 m/s-nál erősebb hátszél miatt országos csúcsként nem lehet hitelesíteni a futást, de ez semmit nem von le belőle. Már csak azért sem, mert ez volt a délelőtt legjobb ideje a mezőnyben!

„Nagyon örülök, hogy végül kellett előfutamot futnom – mondta a célba érkezést követően Takács Boglárka. – A szezon elején az volt a terv, hogy úgy szerepeljek, amivel ezt az első kört át tudom ugrani, de százon ez nem mindig jó. Pláne akkor nem, amikor nem úgy sikerül a nyár, ahogyan az ember szeretné. Úgy voltam vele, hogy ha az előfutamban futok egy erőset, könnyebb lesz odaállni az elődöntőre. Az idő elég biztató, a szél nem is annyira érdekel. Nagyon jó visszacsatolás ez, hogy a befektetett munka mégis kifizetődik, és jó volt az, amit eddig az idén elvégeztünk.”