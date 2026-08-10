Nemzeti Sportrádió

Takács Boglárka a „szelek szárnyán” először 11 másodpercen belül

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Birmingham
2026.08.10. 13:08
Takács Boglárka (Fotó: Getty Images)
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atlétikai Eb atlétika országos csúcs Takács Boglárka
Fantasztikusan kezdődött a birminghami Európa-bajnokság Takács Boglárkának is, aki életében először 11 másodpercen belül futotta le a 100 métert.

Tökéletesen élt az erős, 3.2 m/s-os hátszéllel Takács Boglárka a női 100 méter első előfutamában. Minden idők leggyorsabb magyar sprintere jól lőtt ki a rajtól és rögtön az élre állt. A spanyol María Isabel Pérez és a brit Imani Lansiquot is szorosan tapadt rá, de egyikük sem tudta megelőzni.

A 24 éves magyar 10.93 másodpercnél állította meg az órát, amivel történelmet írt: első magyar nőként 11 másodpercen belül futotta le a 100 métert. Sajnos a 2.0 m/s-nál erősebb hátszél miatt országos csúcsként nem lehet hitelesíteni a futást, de ez semmit nem von le belőle. Már csak azért sem, mert ez volt a délelőtt legjobb ideje a mezőnyben!

„Nagyon örülök, hogy végül kellett előfutamot futnom – mondta a célba érkezést követően Takács Boglárka. – A szezon elején az volt a terv, hogy úgy szerepeljek, amivel ezt az első kört át tudom ugrani, de százon ez nem mindig jó. Pláne akkor nem, amikor nem úgy sikerül a nyár, ahogyan az ember szeretné. Úgy voltam vele, hogy ha az előfutamban futok egy erőset, könnyebb lesz odaállni az elődöntőre. Az idő elég biztató, a szél nem is annyira érdekel. Nagyon jó visszacsatolás ez, hogy a befektetett munka mégis kifizetődik, és jó volt az, amit eddig az idén elvégeztünk.”

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A körülményekkel kapcsolatban azt is elárulta, hogy futás közben magát a hátszelet nem érezte, de segített a végsebességének elérésében, hogy amikor elérte a „falat”, akkor könnyebben tudta kitartani a csúcssebességét. A rajt előtt annyit érzett, hogy jó irányból fújt, majd a startja is kimagasló volt: „Szeretem meglepni magam és mindenki mást is. Tudtam magamról, hogy képes vagyok ilyenre, de eddig jól titkoltam…”

Arra a kérdésünkre, hogy mióta látta elérhetőnek a 11 másodperces álomhatár áttörését, így felelt:

„Mindig is elérhetőnek láttam, a kérdés az volt, fizikailag mikor érek oda, hogy ez valós cél legyen. Az edzőm, Németh Roland már tavaly is látta bennem, hogy ideális körülmények között meglehet. Sok összetevőn múlik, hogy kijön-e valakiből, ami benne van. Idén tavasztól határozottan láttam, hogy tizenegy másodpercen belül kell futnom. Jól sikerültek az edzőtáborok, de hullámzó hónapok következtek, az Eb-ig minden verseny csalódás volt.”

A női 100 méter érmeit már hétfő este kiosztják, az elődöntő – magyar idő szerint – 21.10-kor kezdődik, a finálé rajtja 22.50-kor lesz.

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