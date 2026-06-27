A magyar triatlon ünnepi hétvégéje

Ha nincs a koronavírus-járvány miatti 2020-as kényszerszünet, a tiszaújvárosi nemzetközi triatlonverseny lenne a Formula–1-es Magyar Nagydíj után a második helyen azon nemzetközi sportesemények között, amelyeket hazánkban évről évre megrendeznek. Tiszaújváros, vagy ahogyan a triatlonosok ismerik, „Tiszy” 1997 óta része a sportágnak.

„A versenynek már régen is megvolt a varázsa: kisvárosban rendezik meg, s a helyiek nagyon vendégszeretők. Szemben az olyan nagyvárosokkal, amilyen Hamburg, nálunk ezen a hétvégén nincs más program, a versenyzők abszolút főszereplők Tiszaújvárosban, s ezt ők maguk is nagyon élvezik” – mondta Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, a Magyar Triatlonszövetség szakmai alelnöke.

Dévay Márk (14) tavaly dobogós volt Tiszaújvárosban – idén is esélye van a jó szereplésre

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub ennek a még mindig fiatalnak számító, ám annál dinamikusabban növekvő sportágnak a hőskortól meghatározó formálója Magyarországon. Az egyesületet 1992-ben alapították, és már abban az évben országos versenyt rendezett. Nem telt el öt év, és a világkupa-sorozat második idényében, 1997-ben futamot láthatott vendégül, akkor még a klasszikus olimpiai távot (1.5 km úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás). A szervezés az első pillanattól biztos kezekben volt a Márkus családnál.

„Márkus Gábor, a tiszaújvárosi triatlon atyja nagyot álmodott. Fia, ifjabb Márkus Gábor már aktívan versenyzett a világkupában, így pattant ki a fejéből az ötlet, hogy miért ne lehetne Tiszaújváros is az egyik helyszíne a sorozatnak. Jó kapcsolati rendszere volt, a város gazdasága felfelé ívelt, a Tiszai Vegyi Kombinát is anyagi támogatásáról biztosította, úgyhogy a két Gáborban megfogalmazódott, hogy meg lehetne valósítani.”

Ami garantálható: a szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek a belvárosban, különösen a cél környékén

Az első években az úszást még a Tiszában rendezték, a nyitó versenynek meg is adták a módját: a felvezető kajakos a kétszeres olimpiai és kilencszeres világbajnok Kőbán Rita volt… Az úszás után 5-6 kilométeres bevezető szakaszon bringáztak be a városba, majd ott köröztek és váltottak futócipőre. Ez egyben azt is jelentette, hogy még a kétdepós megoldás volt a jellemző, azaz nem ugyanott pattantak nyeregbe, ahol aztán a kerékpárt letették.

Arra, hogy az útvonal megváltozott, és kiforrta magát a napjainkra jellemző pálya és lebonyolítás, jelentős hatással volt a 2000-es tiszai ciánszennyezés. Néhány évre az úszás kikerült a szomszédos Sajószöged horgásztavába, majd megszületett a tökéletes megoldás: 2012 óta a városközpontban található Dísztóban teljesítik a távot, ám a tó mérete átformálta a lebonyolítást.

„A klasszikus olimpiai táv helyett átálltunk a feleolyan hosszú sprinttávra – mondta Lehmann Tibor. – Aki világkupát szeretne nyerni nálunk, már a szombati elődöntőben is helyt kell állnia, hogy bejusson a harminctagú vasárnapi döntőbe. Azáltal, hogy a teljes versenyre a városközpontban kerül sor, a viadal pörgősebbé vált és a helyszínen még inkább átélhetővé. Nagyjából ötven métert sétálva végig lehet nézni a futamokat – ennyi a tótól a befutónál lévő lelátók távolsága –, kicsit olyan, mintha egy stadionban lennénk.”

Lehmann Tibor

Sajnos ma már egyik Márkus Gábor sincs velünk: ifj. Márkus Gábor 1998-ban autóbalesetben hunyt el, Márkus Gábor 2013-ban hagyott itt bennünket. Másik fia, Gergely a kezdetektől a viadal versenyigazgatója, így került kapcsolatba a Nemzetközi Triatlonszövetséggel is, amelynek azóta már a sportigazgatójává vált. A sportág irányító szervezetében egyébként rengeteg magyar tevékenykedik, Nagy Alpár például a vk-sorozat projektmenedzsere.

Lehmann Tibor már 2013-ban főrendező lett, Márkus Gábor halála óta egyedül felelős azért, hogy minden a helyén legyen ezen a hétvégén.

Az esemény neve nem véletlenül Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál: a felnőttek vk-ja mellett a juniorok Európa-kupája 2006-tól a fiatal tehetségek nagy lehetősége a különböző ranglistákon a pontgyűjtésre. A még kisebbeknek szintén hatalmas motivációt jelent a Magyar Utánpótlás Gála. A fiatalok a különböző hazai ranglistaversenyeken szorgoskodnak a legjobb 16-ba kerülésért, hogy ők is a világkupa pályáinak jellegzetes díszletén, a kék szőnyegen futhassanak be a célba. A négynapos eseménysorozat részeként a Főtéren minden este koncertek várják az érdeklődőket (a vasárnapi záróbuli sztárfellépője Beton.Hofi lesz), ahogyan a szombati tóparti főzőverseny (Bogratlon) is mindig nagyon népszerű.

Egyedi környezet: úszók a Dísztóban

Azonban a sportrajongóknak mégiscsak az a lényeg, mi történik a pályán, évről évre legalább annyi világsztárral, mint magyarral. A sportág 2000 óta szerepel a nyári olimpia programján, az ötkarikás bajnokok közül járt már Tiszaújvárosban az új-zélandi Hamish Carter, a német Jan Frodeno és az amerikai Gwen Jorgensen is. Tavaly a nők versenyét a néhány hónappal később világbajnokká avanzsáló német Lisa Tertsch nyerte meg, de a vb-aranyérmes legendák közül a spanyol Javier Gómezt, a portugál Vanessa Fernandest és az ausztrál Emma Carney-t is megcsodálhattuk már itt.

Az elmúlt években hazai legjobbjaink is egyre gyakrabban veszik fel a versenyt a külföldi sztárokkal. 2014-ben Vanek Ákos volt az első győztes, őt követte 2017-ben Bicsák Bence, majd az elmúlt öt évben Lehmann Csongor. A férfiverseny címvédője mostanában már a legszűkebb elit ajtaján kopogtat, ő abszolút hazai pályán szerepelhet az előttünk álló hétvégén is. 2021-ben és 2022-ben „Tiszy” a pandémia utóhatásaként nem világkupának, hanem Európa-kupának adott otthont, az uraknál mindkétszer Lehmann Csongor nyert, a hölgyeknél négy évvel ezelőtt Kuttor-Bragmayer Zsanett diadalmaskodott.

Koncertekkel is várják az érdeklődőket

„A fiúknál ismét Csongor a legnagyobb esélyes, de látva a sikeres Eb-szereplését, Dévay Márk újfent odaérhet mögé a dobogóra. Gyors lábú angol sor is lesz, más országból is jöttek jó futók erre a futáscentrikus pályára. A nőknél az előző két WTCS-futamon egyaránt érmes Tilda Mansson a favorit, de a T100-as sorozatból visszatérő amerikai Taylor Knibbre is érdemes odafigyelni” – latolgatta az esélyeket Lehmann Tibor, aki Csongor édesapja és edzője is.

A nyolc magyar női induló közül itt mutatkozik be hazai vk-n a 18 éves Szalai Fanni, aki az idén már két Európa-kupát is megnyert a felnőttek között. A gyermekáldás után nemrég visszatérő Kuttor-Bragmayer Zsanett is rajthoz áll, az U23-as világbajnok Horváth Karolina is a kiemelt magyarok között van. A Kropkó testvérek, Márta és Márton sérülés miatt kihagyják a hétvégét, a férfiak elődöntőjében 11 magyarnak szurkolhatnak, akik már szombaton útra kelnek.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 27-i lapszámában jelent meg.)