Triatlon-vk: szép magyar teljesítmények már az elődöntőben

Két és fél óra tömény izgalmat hozott a tiszaújvárosi triatlon-világkupa szombat délutánja. A versenyzők a 40 fokos hőséggel dacolva ugrottak be a város központjában található Dísztóba, hogy leússzanak 750 métert. A víz sem volt sokkal hűvösebb, mint a levegő, de a vízből a depó felé futva legalább fél percet árnyékban tudtak eltölteni.

A bringa- és a futópálya szokás szerint a kevésbé bonyolultak közé tartozott, a főszereplők lehet nem bánták, hogy a hőségben nem kell olyan sok fordítónál lassítani, majd gyorsítani… A 20 kilométer kerékpározás és az 5 kilométer futás szintén a központi részen zajlott, már az elődöntőkre sok néző látogatott ki.

Tiszaújváros az egyike azon kevés helyszínnek a versenynaptárban, ahol egymás utáni két napon kétszer is sikerrel kell dacolni az elemekkel. Ez adja az extra fűszert a hétvégéhez, a nőknél két, a férfiaknál három elődöntő volt hivatott eldönteni, hogy kiket láthatunk a vasárnapi fináléban. Mindez a fentebb már említett két és fél órás időablakba sűrítve, aminek köszönhetően a pálya különböző részein egyszerre több futam résztvevőit láthattuk.

A „táncot” a 18 éves Szalai Fanni nyitotta, aki az ausztrál Tara Sosinskivel tíz másodperc előnyre tett szert az úszást követően. A fiatal magyar az idén már két Európa-kupát is megnyert a felnőttek között, ismét élmény volt nézni, ahogyan elsőévesként felveszi a versenyt egy vk-futamban a riválisaival. A kerékpárról ő szállt le elsőként, majd az orosz Diana Iszakova mögött nem sokkal befutott a célba. A második elődöntőt a favorit amerikai Taylor Knibb uralta, de a svéd Tilda Mansson sem sokkal maradt le mögötte, ő többet spórolt vasárnapra.

Lehmann Csongor (Fotó: Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál)

Szalai mellett Horváth Karolina, Nádas Nóra Romina, Pusztai Dóra, Peszleg Dominika és Dobi Lili továbbjutásának is örülhettünk.

Az előző három vb-sorozatot egyaránt a legjobb tízben záró Lehmann Csongor futamgyőztesként biztosította a helyét a vasárnapi fináléban, Dobi Gergő is a top háromban zárta az első elődöntőt. Nem sokkal később Dévay Márk is magabiztos teljesítménnyel, a 3. helyen ért célba, Hóbor Zalán és Kiss Gergely szintén sikerrel járt. Az utolsó elődöntőből mindhárom triatlonosunk, Soós Gergő, Dévay Zsombor és Trungel-Nagy Zalán is megoldotta a feladatot.

A szombati búcsúzók között volt Szobácsi Laura, Bicsák Bence, Kovács Gyula és Hóbor Lehel, akik az elképesztő hőségben szintén szépen helyt álltak és nem sokkal maradtak le a továbbjutásról.

Szintén a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál része a junior Európa-kupa, amelynek a szombat délelőtti elődöntőjében összesen 31 magyar továbbjutónak örülhettünk. A fiúknál Tomka Ézer és Holba Zsombor is megnyerte a futamát, a leányoknál Kropkó Jázmin, Katona Korinna és Szalai Nóra is top hármas teljesítménnyel harcolta ki a továbbjutást.

Lehmann Csongor, a férfi 1. elődöntő győztese: – Sikerült az első helyen befutni, de nem volt nagy harc érte. Az amerikai sráccal a végén együtt futottunk, de nem próbált meg lehajrázni. Egész nyugodt verseny volt, de ez nem azt jelenti, hogy könnyű is volt. A bringa végéig nagyon keményen kellett nyomni, hogy egy kis előnyre tudjunk szert tenni, és ezáltal nyugodt legyen a futás. Brutális volt a hőség, amiért így is a határon kellett menni, vasárnap meg inkább oda kell majd tenni magam az utolsó számban is. Szerintem a francia és a spanyol triatlonosok nagy riválisaim lesznek, de a többi magyart is meg kell említenem, mint komoly ellenfelek. Szalai Fanni: – Nagyon nem számítottam rá, hogy ennyire magabiztos továbbjutás lesz. Meglepődtem, hogy az úszás után ketten ki tudtunk jönni az élen, összenéztünk az ausztrál lánnyal, mondtuk, hogy akkor menjünk. A futást így kényelmesebben tudtuk teljesíteni. Én jobban szeretem a meleget, mint a hideget, télen nagyon fáztam, most nem panaszkodom, örülök neki, hogy meleg van. Ha minden jól alakul, lehet, hogy meg tudunk néhányan szökni, a futásban okosabb energiabeosztásra lesz szükségem, mint amit mostanában bemutatok. Álomszerű lenne, ha a legjobb hatban tudnám zárni a döntőt. VÉLEMÉNYEK

A VASÁRNAPI PROGRAM

Döntő. Nők, 15.45 (tv: M4 Sport+). Férfiak, 17.15 (tv: M4 Sport+)