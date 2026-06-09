Los Angeles 2028: Dolph Lundgren az öttusa nagykövete lesz

A svéd születésű színész kapcsolata régre nyúlik vissza a játékok programján 1912 óta szereplő sportággal, 1994-ben főszereplője volt az Öttusa című filmnek, majd az 1996-os atlantai olimpián csapatvezetőként tevékenykedett a hazaiak mellett. Mostani elköteleződésével Lundgren a jelentős változásokon átesett öttusa támogatását vállalta – a UIPM keddi közleménye szerint.

„Évek óta ismerem Dolphot, nem tudnék nála megfelelőbb embert elképzelni, aki megtestesítheti az öttusa átalakulásának történetét – reagált az együttműködés megkötésére Rob Stull, a nemzetközi szövetség amerikai elnöke. – Érti a sportágunkat, tisztában van az olimpiai értékekkel, és az az út, amelyen haladva öttusázóból hollywoodi ikonná vált, több olyan tulajdonságot megjelenít, amely a sportolóinkat jellemzi. Ilyen a sokoldalúság, a rugalmasság és a nyitottság a kihívásokra. Nagyon szórakoztató lesz, hogy velünk tart a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig vezető úton.”

„Az öttusa évek óta része az életemnek, ezért is nagy megtiszteltetés, hogy ebben az új szerepkörben újra kapcsolatba kerülhetek ezzel a sportággal – fogalmazott a 68 éves Dolph Lundgren. – Leginkább a fejlődés mozgat meg. Az akadályverseny hihetetlen energiát és atletikus teljesítményt hoz magával, miközben a sportág hű marad az értékeihez, az egyedülálló alkalmazkodóképességhez és a hősiességhez, ami mindig is egyedivé tette. Miután Los Angelesben találkoztam néhány sportolóval, látom, hogy ugyanolyan elkötelezettek és inspirálóak, mint azok az öttusázók, akiket évekkel ezelőtt ismertem. Alig várom, hogy segíthessek az UIPM-nek abban, hogy megismertesse az új közönséggel ezt a csodálatos sportágat, miközben készülünk az olimpia visszatérésére Los Angelesbe.”