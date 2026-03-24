Szűcs Szabina: Még mindig van fejlődési lehetőség

Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy óriási napja volt. Milyen érzésekkel zárta a világbajnokságot?

Nagyon boldog vagyok. Ez volt a harmadik vb-m, az elsőn tizedik lettem, tavaly hatodikként, most ötödikként zártam. Közben sokat fejlődtem, az eredményeim is egyre jobbak, egyre inkább ki tudtam hozni magamból a maximumot. Nagyon nagy egyénivel indítottam gáton, örülök az ugrásaimnak magasban, mert a szezonban nem éreztem eddig jónak. A súlylökésben ez megfordult, de aztán összeszedtem magam és jól tudtam ugrani a távolban. A nyolcszáz küzdelmes volt, többször is a hármasra kényszerültem. Már csak ezek miatt is érzem, hogy maradt még benne, ami biztató a szabadtéri szezon előtt – válaszolta Szűcs Szabina.

Látszólag jól osztotta be az erejét nyolcszázon.

Nagyon jó futás volt a nyolcszázas is, a kritikus helyzetekben sikerült összpontosítanom, nem kellett megtorpannom, pedig sokszor bevágtak elém, könyököltek. Ezek súlyos tizedeket, akár egy teljes másodpercet is jelenthetnek. Tizenketten voltunk egy futamban, ez általában ilyen, mindenki nagyon futott a jó eredményért.

Milyen jó tanácsai voltak vb-bronz- és Eb-ezüstérmes edzőjének, Zsivoczky-Pandel Attilának a versenynap előtt?

Azt tanácsolta, felejtsem el, hogy ez világbajnokság és próbáljam meg élvezni a versenyzést. Nem stresszeltem, nagyon boldog vagyok.

Az egyéni csúcsa immár 4618 pont, harmincat javított az előzőhöz képest. Mennyire nehéz ezen a szinten tovább lépdelni felfelé?

Szerencsére még van fejlődési lehetőség, a súlylökés kiskorom óta nem az erősségem, de az elmúlt években stabilizálódott. A magasugrásom mostanában kezdett összeállni, a téli szezonban egyre jobb lett, a távolban is van még, mert rengeteget gyorsultam, ez majd kint kétszázon is látványos javulást hozhat szabadtéren, a gerelyt is még szinte csak most tanulom.

Milyen elképzelései, tervei vannak a nyári szabadtéri szezonra hétpróbában?

Az Eb a fő cél, a fedett pályás vb előtt pont kijutó helyen voltam, remélem, hogy ez az ötödik hely és a magas pontszám stabilizálni fogja a pozíciómat. A nyáron Birmingham előtt az országos bajnokságon és ugyanitt, Lengyelországban tervezek indulni. Szeretek itt versenyezni, a lengyelek kedvesek, jó fejek, jól szerveznek eseményeket. Négy hete voltam ugyanitt a Copernicus Cupon, az is hasonlóan jó hangulatú verseny volt.