A Jamaicát is megverő magyar váltó országos csúccsal jelentkezett

Óriási harc lesz a magyar váltóba kerülésért a birminghami Eb-n 400 méteres férfisprintereink között. Az 2023-as budapesti világbajnokságra elindult váltóprogram egyre nagyobb sikereket hoz. Csapatunk jóval több mint az Európa-csúcstartó Molnár Attila, illetve a bent és kint egyaránt vb-elődöntős Enyingi Patrik, akik Torunban nem voltak tagjai a négyesnek.

Az elmúlt években kialakult csapategység és egészséges versenyszellem nagyon jó hangulatú társaságot kovácsolt össze. Ennek az eredménye a tavalyi, történelmi fedett pályás vb-bronzérem után a mostani vb-6. hely is. Szemben 2025-tel, most egy előfutamot is sikerrel kellett vennie a fiúknak, Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő és Csahóczi Csanád 3:05.67-es országos csúccsal oldotta meg a feladatot! A finálé három részre szakadt, mi a portugálokkal csatáztunk az 5. helyért és most alulmaradtunk.

„Egyelőre a döntő rossz élmény, sok hiba volt benne. Talán mi váltottunk el, de ez benne van, nehéz gyakorolni. Ráadásul csúszós volt a váltóbot, ezt már a rajtban térdelve is éreztem. Szerintem helytálltunk, mindenki beleadott mindent” – mondta a 3:09.51 alatt célba érő magyar váltó első embere, Kovács Árpád.

Természetesen a délelőtt 45.94-es részidőt futó Steigerwald Ernő sem akarta magát könnyen megadni.

„Még a portugál srác előtt kaptam a botot, de nem érzékeltem, mennyivel vagyok előtte. Száz-százötvennél megelőzött, próbáltam visszavágni neki, amiből egy kisebb ütközés lett. Talán várhattam volna, hogy az egyenesben akciózzak, csinálhattam volna okosabban, ez egy kicsit kivett belőlem.”

Csahóczi Csanád az előfutamban óriásit hajrázott, a fináléban is mindent megtett – szépen helytállt befutóemberként.

„Fáradtabban jöttem a döntőre, sajnos a második futásba már nem tudtam annyi erőt beletenni. Voltak technikai hibák, de ez egy döntő volt, több és erősebb csapat volt, amelyek közül néhányan cseréltek is. Jót tett a lelkiismeretünknek, hogy Jamaica előtt, nagy Q-val jutottunk be a fináléba, pedig a kilenc váltó közül csak Venezuelát tartották esélytelenebbnek.”

A 2024-es szabadtéri Eb óta a bő keret mind a hat-nyolc tagja fejlődött, így az augusztus közepén, Birminghamben sorra kerülő kontinensviadalon már a mezőny első fele is elérhetőnek tűnik. Rómában legutóbb 3:02.09-re 3:02.10-et futottak a fiúk, ebből reális levenni másfél-két másodpercet, ami már az Eb-éremszerzés lehetőségét is felcsillanthatja.

„A döntőben ott tudunk lenni, ezt nem túlzás kijelenteni, ott pedig már bármi megtörténhet. A két évvel ezelőtti Eb-ről már van tapasztalatunk, amelyen ez szintén sikerült. A rengeteg fedett pályás verseny is hozzárak a tapasztalathoz” – tekintett előre Wahl Zoltán.