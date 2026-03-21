Világcsúcs, de nem Duplantistól – ez történt a fedett pályás vb 2. estéjén

Szombat este láthattuk korunk legnagyszerűbb sportolóját, Armand Duplantist is, aki a nemzetközi esélylatolgatásokban talán most először nem számított 100 százalékos favoritnak, maximum 95-ösnek. De már az is nagy szó, hogy a februárban 617 centiig jutó Emmanuil Karaliszt egyáltalán minimálisan a csodára esélyes rúdugrónak tartották. Míg Duplantis már 550 centin beszállt, a görög csak eggyel később, 570-en tette meg ugyanezt.

A kritikus pillanat Karalisz elrontott 600 centis első kísérlete volt, innentől Duplantis lelki fölénybe került. Riválisa a 605-öt még átugrotta, de Duplantis a 610-et és a 615-öt is átvitte. Karalisz inkább rákészült a 620-ra, amit elrontott, a maradék két lehetőségét 625 centire emeltette, hiába. A versenycsúcsot jelentő szint már csak Duplantisnak sikerült, aki itt meg is állt, nem próbálta meg a 631-es világrekordját túlszárnyalni, megelégedett 2022, 2024 és 2025 utáni negyedik aranyával.

Armand Duplantis akcióban (Fotó: AFP)

Hogy az amerikai Ashton Eaton hétpróba-világrekordját túlszárnyaló Simon Ehammer teljesítményét szemléltessük ezen a vb-n, elég a reggeli 60 m gátra gondolni. A svájci 7.52-t futott, amivel a specialisták között is bejutott volna a döntőbe!

Hihetetlenül szoros finálét hozott a férfi 60 m gát, csupán 12 század döntött a nyolc induló között, a nüanszok a lengyel Jakub Szymanskinak kedveztek, a teltházas Arena Torun legnagyobb örömére. Még ennél is közelebb voltak egymáshoz a sprinterek női 60 méteren, ahol a világbajnok olasz Zaynab Dossót és a 8. helyen célba érő luxemburgi Patrizia van der Wekent alig egy tized választotta el egymástól.

Annyi minden történt ezen az este, hogy a 3000 méteres futamok méltánytalanul háttérbe szorultak. Pedig az elmúlt két évben a párizsi olimpián, majd a tokiói vb-n már a legjobb afrikai hosszútávfutókat is megszo

Nadia Battocletti a célban (Fotó: AFP)

rongató Nadia Battocletti szintet lépett! Az olaszok kiválósága 25 éves korára eljutott oda, hogy bárkit legyőzhet, ahogyan azt Torunban meg is tette.

A 2023-as budapesti világbajnokságon 1500 méteren brillírozó Josh Kerr is kitett magáért, a skótok sztárja pályafutása második vb-címét aratta 3000 méteren fedett pályán. A végén sikerült visszaverni az olimpiai és világbajnok Cole Hocker és a mostanában sokat fejlődő Yann Schrub támadását is.

Minden idők kétségtelenül legjobb hármasugrónője, Yulimar Rojas kilenc centiméterrel lemaradt az aranyéremről. A venezuelaiak ikonja a 2024-es Achilles-ín sérülése után tavaly a tokiói vb-n bronzérmes lett, most ismét a címvédő kubai Leyanis Pérez győzte le őt. Mondjuk egy ilyen hosszan tartó sérülést követően már az is csoda, hogy Rojas egyáltalán versenyez még – világcsúcstartóként, olimpiai bajnokként, négyszeres szabadtéri és háromszoros fedett pályás világbajnokként senkinek nem kell bizonyítania.

A toruni vb záró napján délelőtt Kozák Lucának drukkolhatunk a 60 m gát előfutamaiban, Szűcs Szabina ötpróbában méreti meg magát, ahogyan a 4x400-as férfiváltónk is bizonyíthat.

FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN

Döntők. Férfiak. 400 m. Világbajnok: Christopher Morales Williams (Kanada) 44.76, 2. Khaleb McRae (Egyesült Államok) 45.03, 3. Jereem Richards (Trinidad és Tobago) 45.39, 4. C. Robinson (Egyesült Államok) 45.55, 5. T. Horák (Csehország) 45.70, 6. Molnár Attila 45.71. 3000 m. Vb: Josh Kerr (Nagy-Britannia) 7:35.56, 2. Cole Hocker (Egyesült Államok) 7:35.70, 3. Yann Schrub (Franciaország) 7:35.71, 4. J. Krop (Kenya) 7:36.76, 5. Y. Nuguse (Egyesült Államok) 7:37.08, 6. V. Soca (Uruguay) 7:37.10. 60 m gát. Vb: Jakub Szymanski (Lengyelország) 7.40, 2. Enrique Llopis (Spanyolország) 7.42, 3. Trey Cunningham (Egyesült Államok) 7.43, 4. D. Prince (Jamaica) 7.43, 5. W. Belocian (Franciaország) 7.45, 6. Nomoto S. (Japán) 7.49. Rúd. Vb: Armand Duplantis (Svédország) 625, 2. Emmanuil Karalisz (Görögország) 605, 3. Kurtis Marschall (Ausztria) 600, 4. S. Guttormsen (Norvégia) 595, 5. Z. Bradford (Egyesült Államok) 595, 6. B. Thiery (Franciaország) 585. Hétpróba. Vb: Simon Ehammer (Svájc) 6670 – világcsúcs, régi: 6645, Ashton Eaton, 2012, 2. Heath Baldwin (Egyesült Államok) 6337, 3. Kyle Garland (Egyesült Államok) 6245, 4. V. Strásky (Csehország) 6188, 5. J. Hauttekeete (Belgium) 6049, 6. T. Bastien (Franciaország) 6004

Nők. 60 m. Vb: Zaynab Dosso (Olaszország) 7.00, 2. Jacious Sears (Egyesült Államok) 7.03, 3. Julien Alfred (Saint Lucia) 7.03, 4. B. Lyston (Jamaica) 7.05, 5. J. Smith (Jamaica) 7.06, 6. E. Swoboda (Lengyelország) 7.07. 400 m. Vb: Lurdes Gloria Manuel (Csehország) 50.76, 2. Natalia Bukowiecka (Lengyelország) 50.83, 3. Lieke Klaver (Hollandia) 51.02, 4. W. Venlogh (Haiti) 51.07, 5. M. A. Oketch (Kenya) 51.25, 6. B. Hervás (Spanyolország) 51.43. 3000 m. Vb: Nadia Battocletti (Olaszország) 8:57.64, 2. Emily MacKay (Egyesült Államok) 8:58.12, 3. Jessica Hull (Ausztrália) 8:58.18, 4. A. Baweke (Etiópia) 9:00.26, 5. S. Ayyildiz (Törökország) 9:02.11, 6. F. Hailu (Etiópia) 9:02.41. Hármas. Vb: Leyanis Pérez Hernández (Kuba) 14.95, 2. Yulimar Rojas (Venezuela) 14.86, 3. Saly Sarr (Szenegál) 14.70, 4. L. Povea (Kuba) 14.41, 5. T. Lafond (Dominikai Közösség) 14.38, 6. I. Szpanovics (Szerbia) 14.35