Szűcs Szabina az 5. lett ötpróbában, két országos csúcs a fedett pályás atlétikai vb záró napján

Egy helyet javított a tavaly Nankingban megszerzett 6. helyén Szűcs Szabina ötpróbában, aki egész nap jó erőben versenyzett Torunban. Rögtön csodálatos egyéni csúccsal indított, kereken egy tizeddel volt gyorsabb az egy hónapja ugyanitt elért 8.21 másodperces eredményénél, az ezért kapott pontok bizakodásra adtak okot a folytatást illetően. 60 m gáton a teljes mezőny kitett magáért, a 3. helyen célba érő Szűcs futamában rajta kívül még hárman szintén a legjobbjukat érték el.

A jó kezdés után magasugrásban folytatódott a verseny, Szűcs magabiztosan, hiba nélkül menetelt az egyre nehezebb feladatok felé. 178 centin elsőre még hibázott, de aztán másodikra szépen javított, az idén először ugrott ilyen nagyot, ami a legjobbjától is csupán egy centire volt. Két szám után a 4. helyen állt, jöhetett a súlylökés, amiben 12.76 méter volt a legjobbja, ezzel egy pozíciót hátrébb csúszott. Az esti programban távolugrásban is az élmezőnyben volt, 629 centivel az idei legjobbját érte el. Az első négy már túl messze volt a 800 méter előtt, de az 5. helyét könnyedén meg tudta őrizni. Taktikusan, 2:12.28-at futott, 4618 pontjával 30 pontot javított a 2024 óta fennálló egyéni csúcsán.

„Nagyon boldog vagyok, ez a harmadik vébém, az elsőn tizedik voltam, tavaly hatodik, most pedig ötödikként zártam. Közben sokat fejlődtem, az eredményeim is egyre jobbak, egyre inkább ki tudtam hozni magamból a maximumot. Elképesztően nagy egyénivel indítottam gáton, örülök az ugrásaimnak magasban, mert a szezonban eddig nem éreztem jónak. A súlylökésben ez megfordult, de aztán összeszedtem magam, és jól tudtam ugrani a távolban. A nyolcszáz küzdelem volt, többször is a hármasra kényszerültem. Már csak ezek miatt is maradt még benne, ami biztató a szabadtéri szezon előtt. ” SZŰCS Szabina, a hétpróba 5. helyezettje

Mondhatjuk, hogy meglepetés, mégis, amilyen éretten futottak a fiúk, egyáltalán nem lehet annak nevezni: a Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő, Csahóczi Csanád összetételű magyar 4x400-as férfiváltó Molnár Attila és Enyingi Patrik nélkül is csodát tett. 3:05.67-es országos csúcsot futva az 5. legjobb idővel, a futamában Jamaicát lehajrázva másodikként célba érve kiharcolta a fináléba kerülést, így a 2025-ös bronzérem után ismét éremért küzdhetett.

„Hiányzók ide vagy oda, úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk. Nagy Q, országos csúcs, nagyjából fél másodperces, felszabadultan nyomjuk tovább!” – mondta magabiztosan Wahl Zoltán, aki Kovács Árpádhoz hasonlóan a tavaly vb-bronzot érő 3:06.03-ból is kivette a részét.

Estére több váltó is cserélt, mi maradtunk a jól bevált négyesünknél, a tagjai így jutalomként és értékes tapasztalatként foghatták fel a döntőt. Mindent megtettek a fiúk, Kovács nagy harcban volt a bevágásnál, a váltás nem volt gördülékeny Wahllal, de ő is és utána Steigerwald is nagy csatában volt a portugálokkal. A délelőtt a jamaicai riválisát lehajrázó Csahóczinak ezúttal nem volt ereje csodát tenni, így a mieink a 6. helyen végeztek.

A délelőtt fantasztikus, 7.88-as országos csúcsot futó Kozák Luca a 60 méteres gátfutás első elődöntőjében kapott helyet. Mivel a 6. idővel kvalifikált a versenyszám középső szakaszába, ott nem a szélső, hanem a 6-os pályán futhatott. Legnevesebb ellenfele a holland Nadine Visser volt, Kozáknak holtversenyben a második legjobb egyénije volt a futamában. A mellőle rajtoló jamaicai Megan Simmonds első lépései jobban sikerültek az övéinél, onnantól sajnos már csak kapaszkodni tudott rá, így a többiekre is. Végül 8.01-gyel hetedikként ért célba, amivel összesítésben a 18. helyen zárt. Természetesen a sportban nincs „ha”, de ha mégis sikerült volna kihoznia magából a délelőtti teljesítményét, azzal 2024 után ismét bejutott volna a fináléba. Nem sokkal később Devynne Charlton beállította a 2024-es vb-n futott világrekordját.

A legnagyobb klasszisok közül vasárnap a 800 méter beltéri világcsúcstartónője, Keely Hodgkinson is – pályafutása során először – világbajnoki címet ünnepelhetett. Ahogyan ugyanennek a távnak a férfiversenyét megnyerő, 2008. december 19-én született, alig 17 (!) éves Cooper Lutkenhausról sem most hallottunk utoljára…

Az ügyességi számok döntői is bőven tartogattak különlegességeket. A női rúdugrást 2024 után ismét megnyerő Molly Caudery négy másik versenytársával ünnepelhetett a tiszteletkörön, miután a bronzérmen hárman osztoztak. A távolugrás többszörösen koronázott királya, a görög Miltiádisz Tentoglu csak a 6. lett, de nem a bolgár „szuperember”, a hármasban és magasban is klasszisteljesítményre képes Bozsidár Szarabojukov lett a világbajnok, hanem a „legendás utolsóval” fordító Gerson Baldé. A portugál a legjobbkor hozta ki magából a világ idei legnagyobb ugrását, 846 centimétert, amivel hét centivel túlszárnyalta a címvédő olasz Mattia Furlanit is.

Az éremtáblázat első helyén az Egyesült Államok végzett, a mérlege 5 arany, 7 ezüst és 6 bronz volt az elmúlt három napban. Összesen 16 ország nyert világbajnoki címet, kétszer ennyi nemzetnek lett érmese.

FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 4x400 m váltó: 1. Hollandia 3:04.66 …5. Magyarország (Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő, Csahóczi Csanád) 3:05.67 – országos csúcs, régi: 3:06.03, Enyingi Patrik, Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Molnár Attila, 2025 – bejutott a döntőbe

Nők. 60 m gát: 1. Nadine Visser (holland) 7.82, …6. Kozák Luca 7.88 – országos csúcs, régi: 2022, Kozák Luca, 7.92 – bejutott az elődöntőbe

Elődöntő. A magyarok eredményei. Nők. 60 m gát: 1. Devynne Charlton (Bahama-szigetek) 7.74, ...18. Kozák Luca 8.01 – nem jutott be a döntőbe

Döntők. Férfiak. 800 m. Világbajnok: Cooper Lutkenhaus (Egyesült Államok) 1:44.24, 2. Eliott Crestan (Belgium) 1:44.38, 3. Mohamed Attaoui (Spanyolország) 1:44.66, 4. P. Bol (Ausztrália) 1:45.14, 5. M. Bloudek (Horvátország) 1:45.31, 6. Clay A. T. (Japán) 1:45.42. 1500 m. Vb: Mariano García (Spanyolország) 3:39.63, 2. Isaac Nader (Portugália) 3:40.06, 3. Adam Spencer (Ausztrália) 3:40.26, 4. S. Pihlström (Svédország) 3:40.59, 5. S. Chapple (Hollandia) 3:40.59, 6. N. Green (Egyesült Államok) 3:40.78. 4x400 m váltó. Vb: Egyesült Államok (Justin Robinson, Chris Robinson, Demarius Smith, Khaleb McRae) 3:01.52, 2. Belgium (Jonathan Sacoor, Christian Iguacel, Julien Watrin, Alexander Doom) 3:03.29, 3. Jamaica (Reheem Hayles, Delano Kennedy, Kimar Farquharson) 3:05.99, 4. Hollandia 3:06.05, 5. Portugália, 3:08.34, 6. Magyarország (Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő, Csahóczi Csanád) 3:09.51. Távol. Vb: Gerson Baldé (Portugália) 846, 2. Mattia Furlani (Olaszország) 839, 3. Bozsidar Szarabojukov (Bulgária) 831, 4. J. A. Hodelín (Kuba) 826, 5. J. David (Egyesült Államok) 821, 6. M. Tentoglu (Görögország) 819. Súly. Vb: Tom Walsh (Új-Zéland) 21.82, 2. Jordan Geist (Egyesült Államok) 21.64, 3. Roger Steen (Egyesült Államok) 21.49, 4. S. Lincoln (Nagy-Britannia) 21.13, 5. W. Petersson (Svédország) 21.12, 6. J. Awotunde (Egyesült Államok) 20.96

Nők. 800 m. Vb: Keely Hodgkinson (Nagy-Britannia) 1:55.30, 2. Audrey Werro (Svájc) 1:56.64, 3. Addison Wiley (Egyesült Államok) 1:58.36, 4. N. Getachew (Etiópia) 1:59.73, 5. H. Kitching (Ausztrália) 2:00.50, 6. C. Liberman (Franciaország) 2:03.30. 1500 m. Vb: Georgia Hunter Bell (Egyesült Államok) 3:58.53, 2. Jessica Hull (Ausztrália) 3:59.45, 3. Nikki Hiltz (Egyesült Államok) 3:59.68, 4. A. Guillemot (Franciaország) 3:59.71, 5. B. Haylom (Etiópia) 4:01.34, 6. K. Kazimierska (Lengyelország) 4:02.80. 60 m gát. Vb: Devynne Charlton (Bahama-szigetek) 7.65 – világcsúcs – régi: 7.65, Devynne Charlton, 2024, 2. Nadine Visser (Hollandia) 7.73, 3. Pia Skrzyszowska (Lengyelország) 7.73, 4. D. Kambundji (Svájc) 7.75, 5. M. Simmonds (Jamaica) 7.82, 6. A. Armstrong (Egyesült Államok) 7.85. 4x400 m váltó. Vb: Egyesült Államok (Bailey Lear, Rosey Effong, Paris Peoples, Shamier Little) 3:25.81, 2. Hollandia (Lieke Klaver, Myrte van der Schoot, Nina Franke, Eveline Saalberg) 3:26.00, 3. Spanyolország (Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo, Blanca Hervás) 3:26.04, 4. Lengyelország 3:26.17, 5. Nagy-Britannia 3:28.09, 6. Szlovákia 3:32.77. Rúd. Vb: Molly Caudery (Nagy-Britannia) 485, 2. Tina Sutej (Szlovénia) 480, 3. Amálie Svábíková (Csehország), Imogen Ayris (Új-Zéland) és Angelica Moser (Svájc) 470-470, 6. E. McCartney (Új-Zéland) 470. Távol. Vb: Agate de Sousa (Portugália) 692, 2. Larissa Iapichino (Olaszország) 687, 3. Natalia Linares (Kolumbia) 680, 4. K. Sagnia (Svédország) 678, 5. N. Robinson (Jamaica) 675, 6. R. E. Verman (Románia) 672. Ötpróba. Vb: Sofie Dokter (Hollandia) 4888, 2. Anna Hall (Egyesült Államok) 4860, 3. Kate O’Connor (Írország) 4839, 4. A. Sulek-Schubert (Lengyelország) 4638, 5. Szűcs Szabina (Magyarország) 4618, 6. P. Ligarska (Lengyelország) 4557