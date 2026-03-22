Kozák Luca is országos csúccsal kezdett, 60 gáton bejutott a vb-elődöntőbe!
Furcsa helyzetbe hozta a sors(olás) Kozák Lucát vasárnap délelőtt azzal, hogy a második előfutamban a 8-as pályára került, míg a többi igazán erős ellenfele három pályával arrébb sprintelhetett. Szerencsére ezt lehetőségként élte meg, végig csak magára figyelt, amivel életében először 7.9-en belül teljesítette a 60 m gátat.
Jól kapta el a rajtot, majd precízen vette a gátakat, nem hibázott semmi szemmel láthatót, és az utolsó lépései is erősek voltak. A lengyel Pia Skrzyszowska 7.84-gyel megnyerte a futamot, majd nemsokára boldogan ölelkezhetett a 29 éves magyar versenyzővel, aki 7.88-as nemzeti rekordja miatt felszabadultan érkezett meg az interjúzónába is.
„Az elmúlt két hétben az edzéseim alapján sejtettem, hogy tudunk jobbat 7.9-nél. Az országos bajnokságon futott 7.30-as 60 méterem is jó alapot adott az optimizmusra. Az viszont meglepett, hogy már elsőre összejött, de nagyon jó a pálya, szeretek itt versenyezni, általában mindig jókat futok itt. Remélem, hogy este még ennél is gyorsabban tudok majd. Jó, hogy második tudtam lenni, mert így a középső négy pályából fogom majd megkapni valamelyiket” – mondta Kozák Luca a Nemzeti Sportnak.
Jamaicát megelőzve, országos csúccsal vb-döntős a magyar 4x400-as férfiváltó!
A korábbi téli eredmények alapján szoros versenyre számíthattunk női távolugrásban, az indulók közül a fedett pályás időszakban senki sem emelkedett ki. A szabadtéri vb bronzérmese, a kolumbiai Natalia Linares kezdett a legjobban, 679-et, majd 680-at ugrott. A harmadik kísérletek közül a portugál Agate de Sousáé volt a legnagyobb, két centivel Linares elé került. De Sousa az ötödik körben 692-re javított, ami végül döntőnek bizonyult a végére magára találó Larisa Iapichinóval szemben. Az olasz 687-tel ezüstérmes lett, a világbajnoki cím a São Tomé és Príncipe szigeten született De Sousáé lett.
Vasárnap délelőtt az is kiderült, hogy ki nyeri a férfi súlylökést. Az utolsó két körben minden tekintet rájuk szegeződött, mert semmi más nem történt a csarnokban. Ekkor még mindig az amerikai Jordan Geist állt az élen, 21.64 méteres első dobásával. Tom Walsh ismét megmutatta klasszisát, ötödikre két centivel Geist elé került. Az előzetesen favoritnak gondolt amerikai Roger Steen nagyot küzdött, a „legendás utolsóval” 21.49-re javított, de meg kellett elégednie a bronzéremmel.
Az új-zélandi Walsh már biztos aranyérmesként egy 21.82-t azért még odatett a szőnyegre, megkoronázva pályafutása negyedik fedett pályás vb-győzelmét.