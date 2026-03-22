Kozák Luca is országos csúccsal kezdett, 60 gáton bejutott a vb-elődöntőbe!

Furcsa helyzetbe hozta a sors(olás) Kozák Lucát vasárnap délelőtt azzal, hogy a második előfutamban a 8-as pályára került, míg a többi igazán erős ellenfele három pályával arrébb sprintelhetett. Szerencsére ezt lehetőségként élte meg, végig csak magára figyelt, amivel életében először 7.9-en belül teljesítette a 60 m gátat.

Jól kapta el a rajtot, majd precízen vette a gátakat, nem hibázott semmi szemmel láthatót, és az utolsó lépései is erősek voltak. A lengyel Pia Skrzyszowska 7.84-gyel megnyerte a futamot, majd nemsokára boldogan ölelkezhetett a 29 éves magyar versenyzővel, aki 7.88-as nemzeti rekordja miatt felszabadultan érkezett meg az interjúzónába is.

„Az elmúlt két hétben az edzéseim alapján sejtettem, hogy tudunk jobbat 7.9-nél. Az országos bajnokságon futott 7.30-as 60 méterem is jó alapot adott az optimizmusra. Az viszont meglepett, hogy már elsőre összejött, de nagyon jó a pálya, szeretek itt versenyezni, általában mindig jókat futok itt. Remélem, hogy este még ennél is gyorsabban tudok majd. Jó, hogy második tudtam lenni, mert így a középső négy pályából fogom majd megkapni valamelyiket” – mondta Kozák Luca a Nemzeti Sportnak.