Ez volt a fedett pályás atlétikai vb öt legemlékezetesebb pillanata

A tél legnagyobb atlétikai eseményének, a fedett pályás vb-nek ezúttal egy hagyományos európai helyszín, Torun adott otthont. A csarnok a háromból két este megtelt, ami nem csoda, hiszen ez tényleg a sportág egyik lengyelországi központja, ráadásul a házigazdák is sikeres vb-t tudhatnak maguk mögött. Csak az Egyesült Államok, Olaszország, Spanyolország és Ausztrália szerzett több érmet, a négy medália (1 arany, 1 ezüst, 2 bronz) ebben a kiegyenlített mezőnyben már kimagaslónak számít.

1. A VASÁRNAP LETT A MI NAPUNK

Hat versenyszámban szurkolhattunk magyaroknak a háromnapos viadalon, a legsikeresebb és legpozitívabb a vasárnap lett. Szűcs Szabina egész nap az élmezőnyben volt ötpróbában, 4618 pontos egyéni csúcsával a birmin­ghami szabadtéri Európa-bajnokság kvalifikációjában is nagyot lépett előre. Az 5. hely, amelyet megszerzett, eggyel jobb, mint a tavalyi, és öttel jobb, mint a két évvel ezelőtti szereplése a fedett vb-n. Rögtön egy tizeddel megjavította a legjobbját 60 m gáton, ami megalapozta a későbbi jó szereplést. A záró 800 méteren két riválisát is lehajrázta, összetettben csak a négy nagynevű riválisa végzett előtte. A holland Sofie Dokter meglepetésre legyőzte az amerikai Anna Hallt, a bronzérmes az ír Kate O’Connor lett, és a három éve még 5014 pontos teljesítményre képes Adrianna Sulek-Schubert zárt előkelőbb pozícióban nála.

Kozák Luca is remekül futott a 60 m gát első körében, 7.88 másodperces országos csúccsal jutott be az esti elődöntőbe, ahol 8.01-gyel búcsúzott.

A vb talán legnagyobb magyar meglepetését 4x400-as férfiváltónk szállította, amely az előfutamban még Jamaicát is lehajrázva kvalifikált a fináléba, amelyben a 6. helyet szerezte meg. A tavalyi vb-bronzérmes csapatból ezúttal Enyingi Patrik és Molnár Attila sem futott, Kovács Árpád és Wahl Zoltán mellett Steigerwald Ernő és Csahóczi Csanád mutathatta meg a tudását. A délelőtti 3:05.67-es országos csúcsból az újak is vastagon kivették a részüket: Steigerwaldé volt a teljes mezőny egyik legjobb részideje, és Csahóczi volt az, aki elment a jamaicai rivális mellett.

2. NEM A LEGSZERENCSÉSEBB 400 MÉTERES LEBONYOLÍTÁS

Ennek a résznek már a legelején szeretnénk leszögezni, hogy ugyanaz lenne a véleményünk erről a lebonyolításról, ha Molnár Attila megnyerte volna a 400 métert, mint így, hogy a 6. lett. Érthető, hogy mindenki az extra megoldásokat keresi a figyelem megszerzéséért, de nem biztos, hogy szerencsés belenyúlni a versenyek alapvető szellemiségébe. Márpedig azzal, hogy nem egy hatos döntő, hanem két négyes futamnak az összesített eredménye alapján osztották ki az érmeket, a vb-n ez történt.

A fedett pályán Európa-csúcstartó, az Eb-címet védő Molnár Attila nem tudta magából ugyanazt a 45.01-es teljesítményt kihozni, mint a télen korábban. Az első két körben jó párbajt vívott a cseh Tomás Horákkal, a döntőben már nem találkoztak egymással, s utóbb ennek nagy jelentősége lett. Molnár a bevágásnál elveszítette az első helyért folytatott csatát az amerikai Chris Robinsonnal szemben, így az éremesélye is odalett. A finálé második futamában a versenycsúccsal diadalmaskodó kanadai Christopher Morales Williams és az amerikai Khaleb McRae annyira meghúzta a sort, hogy a másik két résztvevőt is Molnár elé sodorta. Nem tudjuk elképzelni, hogy a magyar sprinter ugyanezekkel az ellenfelekkel szemben egy hatos döntőben az utolsó lett volna…

A női 400 döntőjében szintén a második futam legjobbja, a cseh Lurdes Gloria Manuel járt jobban, mert már pontosan tudta, hogy a lengyel Natalia Bukowiecka és a holland Lieke Klaver milyen időt ért el. Ezután már csak a norvég Henriette Jaegert kellett „lenyomnia”, ami sikerült is neki. Nem vagyunk biztosak benne, hogy ez a lebonyolítás megmarad a következő, 2028-as fedett pályás vb-re is, amelyet Indiában rendeznek meg.

3. A BRITEK „ARANYOS” 28 PERCE

A briteknek még a miénknél is két szinttel jobb napja volt a vasárnap. Az esti programban három klasszisuknak 28 percen belül sikerült három vb-címet nyernie. A győzelmek sorát Georgia Hunter Bell nyitotta 1500 méteren, majd csoporttársa után nem sokkal Keely Hodgkinson is megcsinálta 800 méteren, néhány héttel a világcsúcsa után pályafutása első vb-aranyérmét nyerte meg. Szintén ezekben a pillanatokban ért fel a csúcsra Molly Caudery, aki 2024 után másodszor győzött rúdugrásban.

4. AZ ATLÉTIKA ÚJ GLADIÁTORA

Az a jó az atlétikában, hogy még a sportág legnagyobb alakjai is elérhető közelségben vannak a rajongóknak. Hogy ezt bizonyítsuk, jöjjön egy saját történet Simon Ehammerről tavaly márciusból Apeldoornból! Miután „leversenyzett” Hollandiában, az aréna melletti gyorsétteremben vele is összefutottunk, amint éppen a jutalomebédjét fogyasztja az Eb-ezüstérme után. Közben bárki ment oda hozzá, hogy szeretne egy közös képet vele (nem mi voltunk azok…), szó nélkül, őszinte mosollyal az arcán összeállt a rajongókkal.

Akkor már világbajnok volt fedett pályán, még 2024-ben ért fel a csúcsra először. A szurkolók ekkor még nem tudhatták, hogy a hétpróba jövőbeli világrekorderével készítik a fotókat. A svájci 6670 pontos toruni szerepléséről mindent elmond, hogy a 60 m gáton elért 7.52-es idejével döntőt futhatott volna a specialisták között is. Az amerikai Ashton Eaton világcsúcsa 14 évet élt, amelyet az atlétika legújabb gladiátora – a többpróbázókat általában így emlegetjük – Torunban 25 ponttal túlszárnyalt. A bahamai Devynne Charlton ugyanúgy 7.65-ös világcsúccsal nyerte meg a női 60 m gátat, mint két éve Glasgow-ban.

A 2008. december 19-én született Cooper Lutkenhausról biztosan nem most hallottunk utoljára

5. A KÖZÉPTÁV MESTEREI

Keely Hodgkinson és Georgia Hunter Bell sikereiről fentebb már beszámoltunk, de a férfiak 800-as és 1500-as döntője is legalább ennyire emlékezetesen alakultak. A 2008. december 19-én született, azaz mindössze 17 éves Cooper Lutkenhaus a hétvége talán legnagyobb meglepetését szolgáltatva nyert nyolcszázon. A végén hiába közelített hozzá a télen az európai pályákat uraló Eliott Crestan, a belga 14 századdal elszámolta magát.

Mariano García már az elején „berúgta a motort”, és végig vezetve megnyerte az 1500 métert. A lehető legritkább, hogy valakinek ez sikerül, de a spanyol középtávfutóval a többiek, így a táv egyik legjobb hajrázója, egyben szabadtéri vb-címvédője, a portugál Isaac Nader sem tudott mit kezdeni. García 2022-ben még 800-on brillírozott (benti vb-cím és kinti Eb-cím), most az eggyel hosszabb távon adhatta elő a különleges, motorozást imitáló ünneplését. Ő lett az első a fedett pályás vb-k történetében, aki mindkét középtávon felállhatott a dobogó felső fokára!