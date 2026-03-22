Kozák Luca az elődöntőben búcsúzott a toruni vb-n

A délelőtt fantasztikus, 7.88-as országos csúcsot futó Kozák Luca a 60 méteres gátfutás első elődöntőjében kapott helyet. Mivel a 6. idővel kvalifikált a versenyszám középső szakaszába, ezért most nem a szélső, hanem a 6-os pályán futhatott. Legnevesebb ellenfele a holland Nadine Visser volt, Kozáknak holtversenyben a második legjobb egyéni ideje volt a futamában.

A mellőle rajtoló jamaicai Megan Simmonds első lépései jobban sikerültek az övéinél, onnantól sajnos már csak kapaszkodni tudott rá és így a többiekre is. Végül 8.01-gyel hetedikként ért célba, amivel összesítésben a 18. helyen zárt. Természetesen a sportban nincs „ha”, de ha mégis sikerült volna kihozni magából a délelőtti teljesítményét, azzal 2024 után ismét bejutott volna a fináléba.

„Minden olyan hibát elkövettem, amit nem szabad, amikor mezőnyben fut az ember. Az elején Megan nagyon megvert, otthagyott, utána már nem volt tiszta a futás, csak erőlködtem. Ilyen a gátfutás, sajnálom, mert ez egy lehetőség volt a döntőbe jutásra, meg kellett volna csinálnom. Sajnos nem lehet újrafutni, de a 7.88 mutatja, hogy jó formában vagyok, meg kellett volna ismételnem a délelőttit. Megvolt a fókusz, de egyszerűen „elversenyeztem”, hiába erős a mezőny, ezt csak én rontottam el magamnak” – értékelt rendkívül önkritikusan Kozák Luca.

„Nagyon stabil fedett pályás szezont raktunk össze, jó futásaim voltak síkon is. Fizikailag jól érzem magam, de az elődöntőben kijött a gátfutás minden nehézsége. Még össze kell raknom, hogy miért nem ment most este, de a tél mindenképp biztató volt” – összegezte az elmúlt hónapok biztató teljesítményét.