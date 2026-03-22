Jamaicát megelőzve, országos csúccsal vb-döntős a magyar 4x400-as férfiváltó!

Mondhatnánk, hogy meglepetés, de nagyon éretten futottak a fiúk, egyáltalán nem lehet annak nevezni! A magyar 4x400-as férfiváltó Molnár Attila és Enyingi Patrik nélkül is csodát tett, és az 5. legjobb idővel, a futamában másodikként célba érve kiharcolta a fináléba kerülést, ezzel a 2025-ös bronzérem után ismét éremért futhat vasárnap este 20.26-kor.

A pénteken az egyéni 400-on élete második legjobb idejét futó Kovács Árpád rajtolt, a cseheket a bevágásnál maga mögött tudta tartani, akik innentől bottal üthették a nyomunkat. Wahl Zoltán és Steigerwald Ernő hatalmasat futott, hogy ne szakadjon le az előtte haladó belgáktól és jamaicaiaktól. A befejező ember Csahóczi Csanád pedig a célegyenesben lehajrázta a Jamaica-mezes Demar Francist. Azért erre nem sűrűn látunk példát, hogy magyar sprinter elmegy egy jamaicai mellett, de most szerencsére sikerült.

„Hiányzók ide vagy oda, úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk. Nagy Q, országos csúcs, nagyjából fél másodperces, felszabadultan nyomjuk tovább!” – mondta magabiztosan Wahl Zoltán, aki Kovács Árpádhoz hasonlóan a tavaly vb-bronzot érő 3:06.03-ból is kivette a részét.

„Egy egész erős kétszázzal tudtam elkezdeni, figyelni kellett a bevágásnál, hogy tartsuk a pozíciót a csehek előtt. Ez sikerült, viszonylag tiszta váltással át tudtam adni a botot a harmadik helyen. Egy jó mentális készüléssel rá tudunk tenni erre, de ez egy döntő lesz, ahol a helyezésért kell majd harcolni. Sokkal jobb, hogy egy hatos döntő lesz és nem kétszer négyes, a vegyes váltóban látottak alapján bármi megtörténhet” – bizakodott Kovács Árpád.

A váltó harmadik embere, Steigerwald Ernő így élte meg a futamot:

„Éreztem, hogy Zoli jó lendülettel hozza a botot, nem savasodott be nagyon, ezt tovább is tudtam vinni. A célom az volt, hogy a lehető legközelebb maradjak, majd az utolsó százötvenen teljesen kiadni mindent, ami bennem van. Úgy éreztem, hogy ez sikerült, mintha még csökkenteni is tudtam a hátrányt.”

Wahl Zoltán és Kovács Árpád váltása az előfutamban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Csahóczi Csanád nem érzett extra felelősséget, hogy neki kell célba vinnie a botot egy világbajnokságon. A teljesítménye ezt tökéletesen visszaigazolja, ő is óriásit futott, mindent belerakott ebbe a négyszáz méterbe:

„Szerettem volna jól kontrollált, jó ritmusú futást véghez vinni. Ez sikerült is az első háromszázon, majd a célegyenesben amennyire a periférikus látásommal érzékeltem, nem volt mit veszítenem, ezért megpróbáltam gyorsítani és kiadni, ami még bennem volt. A srácok is kitettek magukért, büszkék lehetünk magunkra, hogy Attila és Patrik nélkül is csúcsot tudtunk dönteni.”

A 3:05.67-es idő új országos csúcs, ami tökéletesen megmutatja, hogy mindannyian belerakták a maximumot ebbe a versenybe. Az esti döntőben a 3-as pályáról indulhatunk, a belgák és a jamaicaiak mellett az Egyesült Államok, Portugália és Hollandia lesz még az ellenfelünk.