A nagy dolgok a nyári Európa-bajnokságon dőlnek el

Az összkép pozitív, nem volt olyan magyar atléta Torunban, aki mélyen tudása alatt szerepelt volna a fedett pályás világbajnokságon. A téli szezon legnagyobb eseményén ugyan az éremszerzés nem sikerült, szemben 32 másik nemzettel, mégis szép emlékekkel búcsúzhattunk el a lengyel atlétika fellegvárától.

A mieink közül a legelőkelőbb pozícióban Szűcs Szabina végzett, 5. lett ötpróbában. A 24 éves versenyzőnek ez volt a harmadik beltéri vb-je, ahogyan a helyezése, úgy a pontszáma is folyamatosan javul, a 2024-es glasgow-i 10. hely és a tavalyi nankingi 6. hely után most csak a négy legnagyobb nevű riválisa végzett előtte. Zsivoczky-Pandel Attila tanítványának célja, hogy nyáron a szabadtéri Európa-bajnokságon hétpróbában is látszódjon a fejlődés.

A 400 méter egyre inkább a „mi számunkká” vált az elmúlt években. Ez azért nagy fegyvertény, mert világszerte ez az egyik legnépszerűbb versenyszám. Molnár Attila annak ellenére is jó úton jár, hogy ezúttal nem tudott megfelelni a saját maga felé támasztott elvárásnak, ami a csúcsok csúcsa lett volna. Ismerve kiemelkedő versenyzői képességeit, ki merjük jelenteni, hogy a klasszikus lebonyolításban a 6. helynél előkelőbb pozícióban végzett volna. Ha egy hatos döntőt rendeznek, nem pedig kétszer négyes futamban indítják a finálé mezőnyét, ki van zárva, hogy ne előzött volna meg legalább két riválist. A kanadai Christopher Morales Williams és az amerikai Khaleb McRae nehezen foghatónak tűnt, de a bronzéremért biztosan nagy harcban állt volna. Így viszont a pályától egy méterre, egy babzsák fotelből kellett végignéznie, ahogyan a második futamban az erősebb riválisai a medáliákért harcolnak…

Európa-rekorderünk a 4x400-as váltóban ezúttal nem versenyzett, ahogyan téli sérülése után Enyingi Patrik is inkább rápihent a szabadtéri megméretésekre. Éppen ezért nagy fegyvertény, hogy a magyar váltó nélkülük is bejutott a döntőbe. Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő és Csahóczi Csanád az előfutamban óriási országos csúcsot futott, a 3:05.67-es időhöz még Jamaicát is lehajrázták. Aztán a fináléban a 6. hely lett meg. Ha mindenki csúcsformában lesz augusztusban és a két legjobbunk is visszatér a csapatba, nagy siker is kijöhet ebből az Eb-n.

Mert a végcél, amire a 2023-as budapesti vb óta a Magyar Atlétikai Szövetség is építkezik, az augusztus 10. és 16. között Birminghamben sorra kerülő Eb. A téli felkészülés szinte mindenkinek jól sikerült, Kozák Luca életében először futotta le 7.9-en belül a 60 m gátat (7.88 a vb-előfutamban), hozzá hasonlóan Illovszky Dominik is emlékezetes fedett pályás szezont tudhat maga mögött, benne egy országos csúccsal, a végén Kozákhoz hasonlóan egy vb-elődöntővel. A 60 méterről ő is a 100 méterre áll át a következő időszakban. Eszes Dániel szintén jobban kedveli a 110 m gátat, mint a 60 m gátat, utóbbiban Torunban kihozta magából a hosszú téli időszakban mutatott átlagát.

Legjobbjaink közül – ilyen-olyan okokból – nem indult a vb-n a sprinter Takács Boglárka, a gátfutó Tóth Anna, a rúdugró Klekner Hanga és Böndör Márton, a magasugró Bátori Lilianna, a többpróbában jeleskedő Kriszt Sarolta és Gálpál Zsombor. Szóval bőven van tartalék csapatunkban a nyárra, a kalapácsvető Halász Bencéről, Rába Dánielről és Szabados Árminról vagy a gyaloglóinkról, Spiller Tizianáról és Venyercsán Bencéről, maratoni rekordereinkről, Szabó Nóráról és Szemerei Leventéről, valamint a többi váltónkról és potenciális meglepetésemberekről nem is beszélve!

A következő másfél-két hónapban a kőkemény edzésekre figyelnek atlétáink, majd május végén indul a szabadtéri versenyek sora, közte az Eb-vel, a végén a szeptember 11–13-i budapesti világdöntővel. Csak győzzük kivárni!

arany ezüst bronz összes 1. Egyesült Államok 5 7 6 18 2. Nagy-Britannia 4 – – 4 3. Olaszország 3 2 – 5 4. Portugália 2 1 – 3 Ukrajna 2 1 – 3 6. Spanyolország 1 2 2 5 7. Hollandia 1 2 1 4 8. Belgium 1 2 – 3 9. Lengyelország 1 1 2 4 10. Svájc 1 1 1 3 A FEDEtt PÁLYÁS ATLÉTIKAI VB ÉREMTÁBLÁJA

„Izgalmas, drámai és felemelő volt látni atlétáinkat” – interjú Scheidler Gézával, a MASZ sportszakmai igazgatójával

Mennyire lehetünk elégedettek a magyar csapat toruni teljesítményével?

Abszolút elégedettek lehetünk, maximálisan helytállt a magyar csapat. A fedett pályás vb visszakerült a régi kerékvágásba, sokkal jobban készült rá a nemzetközi élmezőny, a klasszisok jó formában voltak. Három szó jut eszembe a teljesítményünk kapcsán: izgalmas, drámai és felemelő. Mindenkiért izgulhattunk, vasárnap meglepő pillanatokat is átélhettünk, ahogyan a drámai momentumokból is kijutott kis csapatunknak, felemelő volt látni, hogy mindenkiben ott volt a továbblépés lehetősége.

Milyen nyarat ígérnek a téli eredmények?

Pozitívan zárult ez az időszak a nyári felkészülés szempontjából, és itt nem csupán a fedett pályás vb-n, hanem a dobó Európa-kupán mutatott szereplést is értem. Atlétáink mindkét versenyen megmutatták, hogy jó állapotban lesznek szabadtéren, ezzel a felkészültségi szinttel bátran neki lehet vágni a tavaszi edzőtáboroknak.

Nagyjából hány magyar atléta lehet ott Birminghamben az Európa-bajnokságon? Reménykedhetünk egynél több éremben?

Kimondottan örülök, hogy amikor egy Európa-bajnokságról beszélünk, már nem a létszám a fő kérdés. A 45-50 tagú magyar csapat most is meglehet, amit ennél fontosabbnak tartok, a minőségi előrelépés. Halász Bence már 2018 óta folyamatosan ott van az Eb-dobogón, most felsorakozott mögé egy olyan kör, amelynek tagjai szintén reménykedhetnek az éremszerzésben. Nagyon jó lenne, ha sikerülne megismételni a négy évvel ezelőtti müncheni szintet, amikor három érmet hozhattunk haza. A most véget ért fedett pályás időszak is azt az érzést erősíti, hogy jelentősebb reményekkel utazhatunk Birminghambe.