Szankciómentes az orosz atlétika

Mihail Gyegtyarjov közlése szerint a WA tanácsa azt követően lépett, hogy a VLFA teljesítette a nemzetközi szervezet összes előírását.

„A VFLA számára véget ért a hároméves „karantén”, miután mind a 34 stratégiai feltételnek és működési követelménynek eleget tett” – szögezte le Gyegtyarjov.

„A VFLA fenntartható fejlődést mutatott: megerősödött az irányítási modellje, javult az átláthatóság, nőtt a pénzügyi stabilitás, bővült a regionális hálózata és javult a doppingellenes ellenőrzés teljesítménye” – tette hozzá a sportminiszter, aki a nemzeti olimpiai bizottság elnöke is egy személyben.

A VLFA tagságát 2015 novemberében függesztette fel a nemzetközi sportági szövetség az orosz atlétikában kirobbant nagy horderejű doppingbotrány közepette. Az az év decemberében a norvég Rune Andersen vezetésével létrehozott munkacsoport közel nyolc esztendőn át figyelemmel kísérte a „rendcsinálási” terv végrehajtását. A felfüggesztést számos alkalommal meghosszabbították, mígnem 2023 márciusában visszaállították a VLFA tagságát a világszövetségben.

(MTI)