Ötéves eltiltást kapott a New York Marathon 2021-es győztese

Doppingvétség miatt öt év múlva versenyezhet legközelebb Albert Korir, a New York Marathont 2021-ben megnyerő kenyai hosszútávfutó, akinek a büntetése 2031. január 7-én jár le. A 32 éves atlétának tavaly októberben három mintája is pozitív lett, a vörösvérsejt-termelést serkentő CERA nevű anyagra bukkantak nála – jelentette a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) doppingügyekkel foglalkozó szervezete (AIU) januárban, most pedig az eltiltás tényét közölte.

Korir 2016-ban versenyzett először maratonon, majd 2017-ben Bécsben, 2019-ben Houstonban és Ottawában nyert rangos nemzetközi viadalt. Legnagyobb sikerét a New York Marathonon aratta, melyet 2021-ben megnyert. Emellett 2019-ben és 2023-ban második lett, tavaly és tavaly előtt pedig a harmadik helyen ért célba az amerikai városban.