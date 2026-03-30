Ötéves eltiltást kapott a New York Marathon 2021-es győztese

2026.03.30. 14:14
Albert Korir a 2021-es New York Marathon befutóján (Fotó: Getty Images)
Albert Korir doppingbotrány eltiltás New York Marathon hosszútávfutás
Doppinghasználat miatt öt évre eltiltották a kenyai Albert Korirt, a New York Marathon öt évvel ezelőtti győztesét.

Doppingvétség miatt öt év múlva versenyezhet legközelebb Albert Korir, a New York Marathont 2021-ben megnyerő kenyai hosszútávfutó, akinek a büntetése 2031. január 7-én jár le. A 32 éves atlétának tavaly októberben három mintája is pozitív lett, a vörösvérsejt-termelést serkentő CERA nevű anyagra bukkantak nála – jelentette a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) doppingügyekkel foglalkozó szervezete (AIU) januárban, most pedig az eltiltás tényét közölte.

Korir 2016-ban versenyzett először maratonon, majd 2017-ben Bécsben, 2019-ben Houstonban és Ottawában nyert rangos nemzetközi viadalt. Legnagyobb sikerét a New York Marathonon aratta, melyet 2021-ben megnyert. Emellett 2019-ben és 2023-ban második lett, tavaly és tavaly előtt pedig a harmadik helyen ért célba az amerikai városban.

 

Albert Korir doppingbotrány eltiltás New York Marathon hosszútávfutás
