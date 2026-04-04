Doppingvétség miatt eltiltották az Eb-bronzérmes magyar gyaloglót

2026.04.04. 17:50
Madarász Viktória
Az atlétika tisztaságát felügyelő szervezet (AIU) négy évre eltiltotta Madarász Viktória gyaloglót, akinek - a többi között - a londoni világbajnokságon és a párizsi olimpián elért eredményeit is törölte.

A 24.hu szombati cikke szerint az AIU márciusi összesítésében jelezte, hogy pozitív doppingeredmények miatt tiltotta el az Európa-bajnoki bronzérmes sportolót. Madarász Viktóriát tavaly május 21-én kapták szabályszegésen, eltiltása pedig négy évre, 2029. december 21-ig szól.

Madarász ezen felül további büntetéseket is kapott és az összes eredményét törölték 2017. július 10-től szeptember 10-ig, 2021. július 3-tól december 3-ig, illetve 2024. május 23-tól augusztus 6-ig. Mindez azt jelenti, hogy a 2017-es világbajnokságon 20 kilométeren elért 12., illetve a 2024-es római Európa-bajnokságon produkált 26. (20 km) és a párizsi játékokon szerzett 42. helyét (20 km) is törölték. A 2021-es tokiói játékokon nem ért célba.

Madarász a 2022-es müncheni Eb-n 35 km-en érte el karrierje legnagyobb sikerét, amikor harmadik lett.

 

