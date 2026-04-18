Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: ZTE–KBSC 3–0

Cselgáns

Özbas Szofi megvédte Európa-bajnoki címét

A wimbledoni bajnok Vondrousová négyéves eltiltással néz szembe

V. J./MTIV. J./MTI
2026.04.18. 11:23
Fotó: Getty Images
Címkék
tenisz eltiltás Markéta Vondrousová
Négyéves eltiltás fenyegeti a női tenisz 2023-as wimbledoni bajnokát, Markéta Vondrousovát, amiért megtagadta a versenyen kívüli doppingtesztet. A cseh játékos tavaly december elején szegte meg mintaadási kötelezettségét – írta a prágai iSport.cz portál nyomán az MTI.

A 26 éves Markéta Vondrousová a 46. helyen áll a világranglistán, ezüstérmes volt a 2021-es tokiói olimpián, s eddig három WTA-tornát nyert egyéniben.

 

tenisz eltiltás Markéta Vondrousová
