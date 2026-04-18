A wimbledoni bajnok Vondrousová négyéves eltiltással néz szembe
Négyéves eltiltás fenyegeti a női tenisz 2023-as wimbledoni bajnokát, Markéta Vondrousovát, amiért megtagadta a versenyen kívüli doppingtesztet. A cseh játékos tavaly december elején szegte meg mintaadási kötelezettségét – írta a prágai iSport.cz portál nyomán az MTI.
A 26 éves Markéta Vondrousová a 46. helyen áll a világranglistán, ezüstérmes volt a 2021-es tokiói olimpián, s eddig három WTA-tornát nyert egyéniben.
