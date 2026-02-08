Nemzeti Sportrádió

Molnár Attila győzött a metzi atlétikai versenyen

2026.02.08. 16:34
Molnár Attila nyert (Fotó: Dömötör Csaba)
Molnár Attila síkfutás atlétika
A fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila versenycsúccsal nyerte meg a férfi 400 métert a metzi nemzetközi ezüst kategóriás atlétikai viadalon, miközben Dortmundban Illovszky Dominik országos csúcsbeállítással győzött.

A viadal honlapja szerint 45.57 másodperccel diadalmaskodott. A nőknél 60 méter gáton Kozák Luca 8.07 másodperccel – idénybeli legjobbjával – bejutott a 17.15-kor sorra kerülő döntőbe.

Illovszky Dominik országos csúcsbeállítással a második helyen végzett a dortmundi nemzetközi atlétikai viadalon.

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint Illovszky 6.56 másodperces eredménnyel, egyéni csúcsával beállította Dobos Gábor 1999-es országos rekordját.

 

