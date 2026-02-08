Molnár Attila győzött a metzi atlétikai versenyen

A fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila versenycsúccsal nyerte meg a férfi 400 métert a metzi nemzetközi ezüst kategóriás atlétikai viadalon, miközben Dortmundban Illovszky Dominik országos csúcsbeállítással győzött.
A viadal honlapja szerint 45.57 másodperccel diadalmaskodott. A nőknél 60 méter gáton Kozák Luca 8.07 másodperccel – idénybeli legjobbjával – bejutott a 17.15-kor sorra kerülő döntőbe.
Illovszky Dominik országos csúcsbeállítással a második helyen végzett a dortmundi nemzetközi atlétikai viadalon.
A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint Illovszky 6.56 másodperces eredménnyel, egyéni csúcsával beállította Dobos Gábor 1999-es országos rekordját.
