Atlétika: dopping miatt eltiltották a 10 mérföld világcsúcstartóját

A kenyai atléta eltiltását a sportág tisztasága felett őrködő Athletics Integrity Unit (AIU) jelentette be. A fegyelmi büntetést 2025. június 10-től számítják, amikor ideiglenesen felfüggesztették.

A 26 éves Kibet tagadta a vérdoppingot, azt állítva, hogy a rendellenes vérképet a koronavírus, a vaspótlók és a magaslati edzés okozta nála. Az AIU jelentése szerint a futóval szemben a gyanú 2024 nyarán merült fel, amikor vérvizsgálatai egyértelmű eltéréseket mutattak a korábbi mutatóktól. Biológiai profilja, amely a vérparaméterekből állt össze, különösen jelentős változásokat jelzett a párizsi olimpia után, s a bizonyítottnak tekintett doppingvétsége miatt a 10 ezer méteren a francia fővárosban elért ötödik helyezését utóbb érvénytelenítették.

Kibet tartja a 10 mérföld (16 km-es) világcsúcsát 44 perc 4 másodperccel, ezt az időt 2022-ben Japánban futotta.