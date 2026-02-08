NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest

♦ Az eddigi 26 élvonalbeli összecsapásuk alapján elsöprő a fővárosiak fölénye, hiszen az örökmérleg 3 nyíregyházi győzelem, 7 döntetlen, 16 diadal MTK-siker.

♦ 1994 és 2023 között 7 találkozójuk volt az NB II-ben, ezek közül 5-öt nyertek meg a budapesti kék-fehérek és csak 2-t a nyíregyháziak, 2018 márciusában a régi Városi Stadionban, majd 2022 októberében Sényőn – egyaránt 2–0-ra.

♦ A Szpari NB I-be való 2024-es feljutása óta rendre az éppen aktuális hazai csapat győzött ebben a párharcban: tavalyelőtt novemberben a Nyíregyháza 2–0-ra, az MTK pedig kétszer 3–0-ra, majd tavaly októberben 5–1-re. Ebben a bajnoki kiírásban az utóbbi volt a nyírségiek legnagyobb különbségű veresége – még Szabó Istvánnal a kispadon.

♦ A piros-kékek pályaválasztása mellett 5-ször nyertek a fővárosiak, 6-szor iksz lett a mérkőzés vége, az egyetlen szabolcsi siker 2024 őszén Nagy Dominik, valamint a 2021 és 2022 között az MTK-ban is játszó Kovácsréti Márk góljával jött össze.

♦ A még mindig kiesésre álló Nyíregyháza jól kezdte az évet: előbb otthon a ráadással együtt 40 percet emberhátrányban futballozva megtartotta az 1–1-et az Újpest ellen, majd a télen érkező nigériai Muhamed Tijani góljával idegenben fektette két vállra a 7 fordulón át veretlen Zalaegerszeget (1–0).

♦ Pinezits Máté vezetőedző téli kinevezése óta 50 százalékos az MTK teljesítménye: a kisvárdai sikert (3–2) az utolsó helyezett Kazincbarcikától elszenvedett váratlan hazai vereség (1–3) követte.

♦ A Szpari otthoni produkciójával több mutató alapján is utolsó a mezőnyben: a legkevesebb győzelem (1) és szerzett gól (9), a legrosszabb gólkülönbség (–9), valamint egálban a legkevesebb pont (7) áll a neve mellett. Egyetlen hazai győzelmét október 4-én a ZTE felett aratta (3–1).

♦ A kék-fehérek csupán pontjaik egyharmadát gyűjtötték be idegenben, 24-ből 8-at. A 2–2–6-os mérlegükkel a 21. forduló előtt csak 2 csapatot előznek meg a vendégtabellán.