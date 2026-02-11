F1, első bahreini teszt, 1. nap

A Formula–1 mezőnye a spanyolországi bejáratás, valamint a festésbemutatók után Bahrein felé vette az irányt, ahol szerdán reggel kezdetét veszi az első hivatalos kollektív teszt, ahol már kezdetleges képet kaphatunk az aktuális erőviszonyokról. Munkához fog a programjával megcsúszó Williams is, így immár mind a tizenegy csapat pályára hajt. Arról, hogy miként alakul az első tesztnap, folyamatosan frissülő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

ELSŐ BAHREINI TESZT, 1. NAP, AZ ÁLLÁS 9 ÓRAKOR

1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:38.531, 11 kör

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:38.139, 13 kör

3. George Russell (brit, Mercedes) 1:39.419, 9 kör

4. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:39.480, 22 kör

5. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:39.634, 13 kör

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:39.967, 12 kör

7. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.378, 13 kör

8. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:41.600, 12 kör

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:49.314, 11 kör

10. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) mért kör nélkül, 12 kör

11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) mért kör nélkül, 7 kör

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN február 11. február 12. február 13. délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután MCLAREN Piastri Norris FERRARI Hamilton Leclerc RED BULL Verstappen MERCEDES Russell Antonelli Antonelli Russell Russell Antonelli ASTON MARTIN Stroll Alonso Stroll ALPINE Colapinto Gasly Gasly Colapinto HAAS Ocon Bearman Bearman Ocon RACING BULLS Lindblad WILLIAMS Sainz Albon Albon Sainz Sainz Albon AUDI Bortoleto Hülkenberg Hülkenberg Botroleto Bortoleto Hülkenberg CADILLAC Bottas Pérez