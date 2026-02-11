Nemzeti Sportrádió

F1, első bahreini teszt, 1. nap

2026.02.11. 07:46
(Fotó: X/ScuderiaFerrari)
A Formula–1 mezőnye a spanyolországi bejáratás, valamint a festésbemutatók után Bahrein felé vette az irányt, ahol szerdán reggel kezdetét veszi az első hivatalos kollektív teszt, ahol már kezdetleges képet kaphatunk az aktuális erőviszonyokról. Munkához fog a programjával megcsúszó Williams is, így immár mind a tizenegy csapat pályára hajt. Arról, hogy miként alakul az első tesztnap, folyamatosan frissülő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

ELSŐ BAHREINI TESZT, 1. NAP, AZ ÁLLÁS 9 ÓRAKOR
1.  Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:38.531, 11 kör
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:38.139, 13 kör
3. George Russell (brit, Mercedes) 1:39.419, 9 kör
4. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:39.480, 22 kör
5. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:39.634, 13 kör
6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:39.967, 12 kör
7. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.378, 13 kör
8. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:41.600, 12 kör
9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:49.314, 11 kör
10. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) mért kör nélkül, 12 kör
11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) mért kör nélkül, 7 kör
 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 11.február 12.február 13.

 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

MCLAREN

Piastri

Norris

    
FERRARIHamiltonLeclerc    
RED BULL

Verstappen

 

 

 

 

MERCEDES

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

ASTON MARTIN

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Colapinto

Gasly

Gasly

Colapinto

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

RACING BULLS

Lindblad

 

 

 

 

WILLIAMS

Sainz

Albon

Albon

Sainz

Sainz

Albon

AUDI

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Botroleto

Bortoleto

Hülkenberg

CADILLAC

Bottas

Pérez

 

 

 

 

 

 

