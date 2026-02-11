F1, első bahreini teszt, 1. nap
ELSŐ BAHREINI TESZT, 1. NAP, AZ ÁLLÁS 9 ÓRAKOR
1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:38.531, 11 kör
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:38.139, 13 kör
3. George Russell (brit, Mercedes) 1:39.419, 9 kör
4. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:39.480, 22 kör
5. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:39.634, 13 kör
6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:39.967, 12 kör
7. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.378, 13 kör
8. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:41.600, 12 kör
9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:49.314, 11 kör
10. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) mért kör nélkül, 12 kör
11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) mért kör nélkül, 7 kör
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 11.
|február 12.
|február 13.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|MCLAREN
Piastri
Norris
|FERRARI
|Hamilton
|Leclerc
|RED BULL
Verstappen
|MERCEDES
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
|ASTON MARTIN
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Colapinto
Gasly
Gasly
Colapinto
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
|RACING BULLS
Lindblad
|WILLIAMS
Sainz
Albon
Albon
Sainz
Sainz
Albon
|AUDI
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Botroleto
Bortoleto
Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas
Pérez