Hármasugrásban remekel a távolugrás budapesti világbajnoka

2026.01.29.
Ivana Spanovics a tavalyi tokiói vébén már hármasugrásban indult (Fotó: Getty Images)
Ivana Spanovics atlétika női hármasugrás
Ivana Spanovics, a női távolugrás 2023-as világbajnoka hármasugrásra váltott, melyben 14.41 méterrel a világ idei legjobbját produkálta egy belgrádi válogatott viadalon.

Hármasugrásban is remekel a női távolugrás 2023-as világbajnoka, Ivana Spanovics. A szerb–horvát–szlovén hármas csapattalálkozón a 35 éves klasszis az ötödik sorozatban ugrott 14.41 méterig, ami minden idők legjobb fedett pályán elért szerb eredménye, s egyben a világ idei legjobbja.

Spanovics az elmúlt bő egy évtizedben a távolugrás nemzetközi elitjéhez tartozott, már a 2012-es londoni olimpián döntős volt, majd a 2013-as szabadtéri világbajnokságon bronzérmet nyert, ahogy két évvel később a moszkvai vb-n, illetve a 2016-os riói olimpián is. Az első nagy diadalt a 2016-os szabadtéri Európa-bajnokságon aratta, karrierje eddigi legnagyobb sikerét pedig 2023-ban Budapesten érte el a szabadtéri vb megnyerésével. A szerb atléta fedett pályán összesen kétszer szerzett világbajnoki aranyérmet, szabadtéri Eb-n szintén kétszer, míg fedett pályás Eb-n háromszor győzedelmeskedett.

A sportolónő budapesti diadala után sérülésekkel küszködött, így 2024-ben nem tudott kimagaslóan szerepelni, tavaly pedig már felváltva ugrott távolt és hármast. A tokiói világbajnokságon hármasugrásban szerepelt, de nem jutott döntőbe.

 

