Dárdai Pál 50 éves; Negyvenéves az 1986-os magyar–brazil

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Női kosárlabda: majdnem vb-résztvevők lettünk, de még lehetünk. A magyar válogatott az ausztrálok elleni papírforma-vereség után hatalmas csatában, hosszabbításban legyőzte Argentínát, és kedden kijuthat a németországi vb-re. Fazekas Zoltán kétoldalas helyszíni jelentése nemcsak a hétvége eseményeit, de a továbbjutás nem egyszerű matematikáját is feldolgozza. Címlapsztori két oldalon.

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, majd kifakadt. A Tottenham ellen a magyar klasszis szabadrúgásával vezető Liverpool az utolsó pillanatokban megint pontokat bukott, és Szoboszlai ezúttal nem is fukarkodott a sarkos jelzőkkel… Gyenge Balázs helyszíni tudósítása.

Kimi Antonelli Kínában rárúgta az F1-re az ajtót. A Kínai Nagydíj tele volt érdekességgel – Zsoldos Barna két oldalon vette számba ezeket, mindenekelőtt a két évtized utáni első olasz futamelsőséget.

Dárdai Pál 50 éves. Somogyi Zsolt interjúja ebből az alkalomból a családi részleteket sem nélkülözve Pécsről Berlinen és a magyar válogatotton keresztül egészen Újpestig kíséri végig az egykori Hertha-kedvenc karriertörténetét.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: az 1986-os magyar–brazillal, ami után senki sem hitte, hogy baj lehet Mexikóban; Picklesszel, a kis keverék kutyával, aki 1966-ban megtalálta az elrabolt Jules Rimet-kupát; Ingemar Stenmarkkal, a 70 éves svéd síkirállyal.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!