Atlétika: rendkívüli döntés – a férfi távolugrás világcsúcstartóját, Mike Powellt kitiltották minden versenyről

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2025.09.13. 10:59
Mike Powell (Fotó: AFP, archív)
Bizonytalan időre minden, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) égisze alá tartozó eseménytől eltiltotta Mike Powellt, a férfi távolugrás világcsúcstartóját a sportág tisztaságát felügyelő szervezet (AIU).

 

 

A 61 éves Mike Powell jelenleg edzőként dolgozik, s az AIU bejelentése szerint biztonsági okokból került sor a WA eseményeiről való kitiltására. Részleteket nem közöltek. A büntetés értelmében a sportembert minden olyan eseménytől kitiltották, amelyet a nemzetközi szövetség, a WA vagy tagszervezete szervez.

Az AIU hozzátette: fellebbezés esetén a döntés módosítható. A kétszeres olimpiai ezüstérmes Powell az 1991-es tokiói világbajnokságon ugrotta a 895 centiméteres világrekordját, amelyet azóta sem tudott megdönteni senki.


 

 

