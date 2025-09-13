Atlétika: rendkívüli döntés – a férfi távolugrás világcsúcstartóját, Mike Powellt kitiltották minden versenyről

A 61 éves Mike Powell jelenleg edzőként dolgozik, s az AIU bejelentése szerint biztonsági okokból került sor a WA eseményeiről való kitiltására. Részleteket nem közöltek. A büntetés értelmében a sportembert minden olyan eseménytől kitiltották, amelyet a nemzetközi szövetség, a WA vagy tagszervezete szervez.

Az AIU hozzátette: fellebbezés esetén a döntés módosítható. A kétszeres olimpiai ezüstérmes Powell az 1991-es tokiói világbajnokságon ugrotta a 895 centiméteres világrekordját, amelyet azóta sem tudott megdönteni senki.



