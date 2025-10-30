Atlétika: másfél millió eurót loptak el a nemzetközi szövetségből

A szervezet csütörtöki közleménye szerint az új pénzügyi vezetés által elrendelt éves ellenőrzés során arra derült fény, hogy két munkatársa, valamint egy szerződéses tanácsadója több mint másfél millió euróval rövidítette meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (WA). Ezt követően indult belső nyomozás az ügyben, amelyet szerződésbontások és büntetőjogi feljelentések követtek.

„Az ügy részleteit nyomozás céljából átadtuk az illetékes jogi és igazságügyi hatóságoknak” – áll a WA kommünikéjében. A szervezet korábban közzétett adataiból kiderült, hogy az elmúlt évben 59,8 millió dollár (20 milliárd forint) volt a bevétele, ami 10,5 százalékkal magasabb szám, mint az azt megelőző esztendőben.

„Túl sok szövetség söpri a szőnyeg alá ezeket az incidenseket, de mi nem ilyenek vagyunk” – fogalmazott Sebastian Coe elnök.