Atlétika: másfél millió eurót loptak el a nemzetközi szövetségből

2025.10.30. 16:59
Sebastian Coe-ék gondoskodtak róla, hogy a tettesek megkapják a büntetésüket (Fotó: Getty Images)
bűncselekmény Nemzetközi Atlétikai Szövetség Sebastian Coe
Két munkatárs, valamint egy szerződéses tanácsadó az elmúlt években több mint másfél millió eurót (587 millió forintot) lopott el a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől (WA).

A szervezet csütörtöki közleménye szerint az új pénzügyi vezetés által elrendelt éves ellenőrzés során arra derült fény, hogy két munkatársa, valamint egy szerződéses tanácsadója több mint másfél millió euróval rövidítette meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (WA). Ezt követően indult belső nyomozás az ügyben, amelyet szerződésbontások és büntetőjogi feljelentések követtek.

„Az ügy részleteit nyomozás céljából átadtuk az illetékes jogi és igazságügyi hatóságoknak” – áll a WA kommünikéjében. A szervezet korábban közzétett adataiból kiderült, hogy az elmúlt évben 59,8 millió dollár (20 milliárd forint) volt a bevétele, ami 10,5 százalékkal magasabb szám, mint az azt megelőző esztendőben.

„Túl sok szövetség söpri a szőnyeg alá ezeket az incidenseket, de mi nem ilyenek vagyunk” – fogalmazott Sebastian Coe elnök.

 

bűncselekmény Nemzetközi Atlétikai Szövetség Sebastian Coe
