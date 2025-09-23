Nemzeti Sportrádió

Újabb világklasszis atléták szereztek kvalifikációt a 2026-os, budapesti atlétikai világdöntőre

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 16:29
null
Oblique Seville (középen) és Noah Lyles (a bal szélen) is ott lesz jövőre a budapesti atlétikai világdöntőn (Fotó: Getty Images)
Címkék
Budapest atlétikai világdöntő Ultimate Championship Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nemzeti Atlétikai Központ World Athletics Magyar Atlétikai Szövetség
Az első atlétikai világdöntőt 2026. szeptember 11. és 13. között Budapesten rendezik meg. A versenyen a legjobbak legjobbjai lépnek pályára: olimpiai bajnokok, Gyémánt Liga-győztesek, világbajnokok, azaz az atlétika krémje méreti meg magát a viadalon. A 2025-ös tokiói világbajnokságon elért eredménye által tizenhét atléta kvalifikált a versenyre, nyolc világbajnok pedig már a párizsi olimpián bebiztosította a helyét a jövő évi eseményre.

A különleges formátumú új, háromnapos verseny történelmi fordulatot jelent az atlétika históriájában – írja közleményében az eseményt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) és a Magyar Atlétikai Szövetség bevonásával szervező Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. A versenyen csak azok mérhetik össze a tudásukat, akik elsők a saját versenyszámukban: a legjobbak legjobbai közül kerül ki az Ultimate Champion, azaz az abszolút bajnok. Az eseményen egy országból elméletileg akárhány sportoló pályára léphet, egyedül az számít, hogy közelmúltbéli csúcsteljesítményével helyet szerezzen magának a sportág legszűkebb élvonalában.

Komoly kihívás elé állítja majd a versenyzőket az atlétikai világdöntő, azaz az Ultimate Championship, hiszen itt nincsenek selejtezők, kizárólag kiélezett küzdelmeknek lehetnek tanúi a szurkolók három estén át a Nemzeti Atlétikai Központban – áll a szervezők kommünikéjében.

„A tokiói világbajnokság előtt a helyszínen tartott sajtóeseményen magam is megtapasztalhattam, milyen nagy érdeklődés övezi a világdöntőt a nemzetközi atlétikai családban. Valóban különleges esemény lesz, amelyen csak a legkiemelkedőbb versenyzők vehetnek majd részt, éppen ezért óriási siker, hogy első alkalommal Budapest, a Nemzeti Atlétikai Központ adhat otthont a versenynek. Nagyon örülök, hogy Tokióban ismét bővült a kvalifikálók köre, gratulálok a versenyzőknek, bízom benne, hogy a két évvel ezelőtti budapesti világbajnoksághoz hasonlóan a világdöntő is felejthetetlen élményeket jelent majd minden szurkolónak, és sokakat ösztönöz majd arra, hogy maguk is a hétköznapjaik részévé tegyék a rendszeres sportolást” – mondta a rendezvényről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

A versenyen összesen 360 sportoló méreti meg magát 28 versenyszámban: a regnáló olimpiai bajnokok, világbajnokok, a Gyémánt Liga-győztesek, az atlétikai váltó-világbajnokság győztesei, illetve az év legjobban teljesítő atlétái szerezhetnek kvalifikációt a versenyre. A japán fővárosban vasárnap befejeződött világbajnokság legjobbjai is Budapestre látogatnak jövőre – Magyarország rendező országként két szabadkártyát kap, így egészen biztosan szurkolhatunk magyar versenyzőnek is.

A frissen kvalifikált világbajnokok névsora
100 m: Oblique Seville (Jamaica), Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok)
200 m: Noah Lyles (Egyesült Államok), Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok)
400 m: Collen Kebinatshipi (Botswana), Sydney McLaughlin-Levrone (Egyesült Államok)
Női 800 m: Lilian Odira (Kenya)
Férfi 1500 m: Isaac Nader (Portugália)
Férfi 5000 m: Cole Hocker (Egyesült Államok)
100/110 m gát: Ditaji Kambundji (Svájc), Cordell Tinch (Egyesült Államok)
Női 400 m gát: Femke Bol (Hollandia)
Férfi magasugrás: Nicola Olyslagers (Ausztrália)
Női rúdugrás: Katie Moon (Egyesült Államok)
Férfi távolugrás: Mattia Furlani (Olaszország)
Női hármasugrás: Leyanis Pérez (Kuba)
Gerelyhajítás: Keshorn Walcott (Trinidad és Tobago), Juleisy Angulo (Ecuador)
A már korábban kvalifikált sportolók listája
100 m: Noah Lyles (Egyesült Államok), Julien Alfred (Saint Lucia)
200 m: Letsile Tebogo (Botswana), Gabby Thomas (Egyesült Államok)
400 m: Quincy Hall (Egyesült Államok), Marileidy Paulino (Dominikai Köztársaság)
800 m: Emmanuel Wanyonyi (Kenya), Keely Hodgkinson (Nagy-Britannia)
1500 m: Cole Hocker (Egyesült Államok), Faith Kipyegon (Kenya)
5000 m: Jakob Ingebrigtsen (Norvégia), Beatrice Chebet (Kenya)
100/110 m gát: Masai Russell (Egyesült Államok), Grant Holloway (Egyesült Államok)
400 m gát: Rai Benjamin (Egyesült Államok), Sydney McLaughlin-Levrone (Egyesült Államok)
Magasugrás: Hamish Kerr (Új-Zéland), Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna)
Rúdugrás: Armand Duplantis (Svédország), Nina Kennedy (Ausztrália)
Távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (Görögország), Tara Davis-Woodhall (Egyesült Államok)
Női hármasugrás: Thea LaFond (Dominikai Közösség)
Férfi kalapácsvetés: Ethan Katzberg (Kanada)
Gerelyhajítás: Arshad Nadeem (Pakisztán), Kitagucsi Haruka (Japán)

 

Budapest atlétikai világdöntő Ultimate Championship Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nemzeti Atlétikai Központ World Athletics Magyar Atlétikai Szövetség
Legfrissebb hírek

Elhunyt Könye Irma, a Honvéd sokszoros bajnok atlétája és edzője

Atlétika
2025.09.18. 14:50

Tokióban népszerűsítették a budapesti atlétikai világdöntőt

Atlétika
2025.09.11. 19:38

Usain Bolt is ott van az atlétikai Világdöntő arcai között

Atlétika
2025.09.08. 09:46

Öttusa: Magyarország nyerte el a 2027-es világbajnokság megrendezésének jogát

Egyéb egyéni
2025.08.29. 14:30

Három órával hamarabb kezdődik a budapesti BL-döntő

Bajnokok Ligája
2025.08.28. 12:11

Elkezdődtek a budapesti BL-döntő előkészületei

Bajnokok Ligája
2025.08.27. 17:43

Gyulai Miklós Duplantis világcsúcsáról: „Kicsit felnéztem az égre, hogy jó lenne, ha most jönne valami segítség…”

Atlétika
2025.08.14. 08:41

„Duplantis friss világcsúcsa is megmutatta, miért ő a 2026-os budapesti Világdöntő nagykövete” – Jon Ridgeon, a WA vezérigazgatója az NS-nek

Atlétika
2025.08.13. 14:02
Ezek is érdekelhetik