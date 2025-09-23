Újabb világklasszis atléták szereztek kvalifikációt a 2026-os, budapesti atlétikai világdöntőre

A különleges formátumú új, háromnapos verseny történelmi fordulatot jelent az atlétika históriájában – írja közleményében az eseményt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) és a Magyar Atlétikai Szövetség bevonásával szervező Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. A versenyen csak azok mérhetik össze a tudásukat, akik elsők a saját versenyszámukban: a legjobbak legjobbai közül kerül ki az Ultimate Champion, azaz az abszolút bajnok. Az eseményen egy országból elméletileg akárhány sportoló pályára léphet, egyedül az számít, hogy közelmúltbéli csúcsteljesítményével helyet szerezzen magának a sportág legszűkebb élvonalában.

Komoly kihívás elé állítja majd a versenyzőket az atlétikai világdöntő, azaz az Ultimate Championship, hiszen itt nincsenek selejtezők, kizárólag kiélezett küzdelmeknek lehetnek tanúi a szurkolók három estén át a Nemzeti Atlétikai Központban – áll a szervezők kommünikéjében.

„A tokiói világbajnokság előtt a helyszínen tartott sajtóeseményen magam is megtapasztalhattam, milyen nagy érdeklődés övezi a világdöntőt a nemzetközi atlétikai családban. Valóban különleges esemény lesz, amelyen csak a legkiemelkedőbb versenyzők vehetnek majd részt, éppen ezért óriási siker, hogy első alkalommal Budapest, a Nemzeti Atlétikai Központ adhat otthont a versenynek. Nagyon örülök, hogy Tokióban ismét bővült a kvalifikálók köre, gratulálok a versenyzőknek, bízom benne, hogy a két évvel ezelőtti budapesti világbajnoksághoz hasonlóan a világdöntő is felejthetetlen élményeket jelent majd minden szurkolónak, és sokakat ösztönöz majd arra, hogy maguk is a hétköznapjaik részévé tegyék a rendszeres sportolást” – mondta a rendezvényről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

A versenyen összesen 360 sportoló méreti meg magát 28 versenyszámban: a regnáló olimpiai bajnokok, világbajnokok, a Gyémánt Liga-győztesek, az atlétikai váltó-világbajnokság győztesei, illetve az év legjobban teljesítő atlétái szerezhetnek kvalifikációt a versenyre. A japán fővárosban vasárnap befejeződött világbajnokság legjobbjai is Budapestre látogatnak jövőre – Magyarország rendező országként két szabadkártyát kap, így egészen biztosan szurkolhatunk magyar versenyzőnek is.

A frissen kvalifikált világbajnokok névsora

100 m: Oblique Seville (Jamaica), Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok)

200 m: Noah Lyles (Egyesült Államok), Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok)

400 m: Collen Kebinatshipi (Botswana), Sydney McLaughlin-Levrone (Egyesült Államok)

Női 800 m: Lilian Odira (Kenya)

Férfi 1500 m: Isaac Nader (Portugália)

Férfi 5000 m: Cole Hocker (Egyesült Államok)

100/110 m gát: Ditaji Kambundji (Svájc), Cordell Tinch (Egyesült Államok)

Női 400 m gát: Femke Bol (Hollandia)

Férfi magasugrás: Nicola Olyslagers (Ausztrália)

Női rúdugrás: Katie Moon (Egyesült Államok)

Férfi távolugrás: Mattia Furlani (Olaszország)

Női hármasugrás: Leyanis Pérez (Kuba)

Gerelyhajítás: Keshorn Walcott (Trinidad és Tobago), Juleisy Angulo (Ecuador)

A már korábban kvalifikált sportolók listája

100 m: Noah Lyles (Egyesült Államok), Julien Alfred (Saint Lucia)

200 m: Letsile Tebogo (Botswana), Gabby Thomas (Egyesült Államok)

400 m: Quincy Hall (Egyesült Államok), Marileidy Paulino (Dominikai Köztársaság)

800 m: Emmanuel Wanyonyi (Kenya), Keely Hodgkinson (Nagy-Britannia)

1500 m: Cole Hocker (Egyesült Államok), Faith Kipyegon (Kenya)

5000 m: Jakob Ingebrigtsen (Norvégia), Beatrice Chebet (Kenya)

100/110 m gát: Masai Russell (Egyesült Államok), Grant Holloway (Egyesült Államok)

400 m gát: Rai Benjamin (Egyesült Államok), Sydney McLaughlin-Levrone (Egyesült Államok)

Magasugrás: Hamish Kerr (Új-Zéland), Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna)

Rúdugrás: Armand Duplantis (Svédország), Nina Kennedy (Ausztrália)

Távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (Görögország), Tara Davis-Woodhall (Egyesült Államok)

Női hármasugrás: Thea LaFond (Dominikai Közösség)

Férfi kalapácsvetés: Ethan Katzberg (Kanada)

Gerelyhajítás: Arshad Nadeem (Pakisztán), Kitagucsi Haruka (Japán)