Újabb világklasszis atléták szereztek kvalifikációt a 2026-os, budapesti atlétikai világdöntőre

A különleges formátumú új, háromnapos verseny történelmi fordulatot jelent az atlétika históriájában – írja közleményében az eseményt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) és a Magyar Atlétikai Szövetség bevonásával szervező Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. A versenyen csak azok mérhetik össze a tudásukat, akik elsők a saját versenyszámukban: a legjobbak legjobbai közül kerül ki az Ultimate Champion, azaz az abszolút bajnok. Az eseményen egy országból elméletileg akárhány sportoló pályára léphet, egyedül az számít, hogy közelmúltbéli csúcsteljesítményével helyet szerezzen magának a sportág legszűkebb élvonalában.
Komoly kihívás elé állítja majd a versenyzőket az atlétikai világdöntő, azaz az Ultimate Championship, hiszen itt nincsenek selejtezők, kizárólag kiélezett küzdelmeknek lehetnek tanúi a szurkolók három estén át a Nemzeti Atlétikai Központban – áll a szervezők kommünikéjében.
„A tokiói világbajnokság előtt a helyszínen tartott sajtóeseményen magam is megtapasztalhattam, milyen nagy érdeklődés övezi a világdöntőt a nemzetközi atlétikai családban. Valóban különleges esemény lesz, amelyen csak a legkiemelkedőbb versenyzők vehetnek majd részt, éppen ezért óriási siker, hogy első alkalommal Budapest, a Nemzeti Atlétikai Központ adhat otthont a versenynek. Nagyon örülök, hogy Tokióban ismét bővült a kvalifikálók köre, gratulálok a versenyzőknek, bízom benne, hogy a két évvel ezelőtti budapesti világbajnoksághoz hasonlóan a világdöntő is felejthetetlen élményeket jelent majd minden szurkolónak, és sokakat ösztönöz majd arra, hogy maguk is a hétköznapjaik részévé tegyék a rendszeres sportolást” – mondta a rendezvényről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.
A versenyen összesen 360 sportoló méreti meg magát 28 versenyszámban: a regnáló olimpiai bajnokok, világbajnokok, a Gyémánt Liga-győztesek, az atlétikai váltó-világbajnokság győztesei, illetve az év legjobban teljesítő atlétái szerezhetnek kvalifikációt a versenyre. A japán fővárosban vasárnap befejeződött világbajnokság legjobbjai is Budapestre látogatnak jövőre – Magyarország rendező országként két szabadkártyát kap, így egészen biztosan szurkolhatunk magyar versenyzőnek is.
A frissen kvalifikált világbajnokok névsora
100 m: Oblique Seville (Jamaica), Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok)
200 m: Noah Lyles (Egyesült Államok), Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok)
400 m: Collen Kebinatshipi (Botswana), Sydney McLaughlin-Levrone (Egyesült Államok)
Női 800 m: Lilian Odira (Kenya)
Férfi 1500 m: Isaac Nader (Portugália)
Férfi 5000 m: Cole Hocker (Egyesült Államok)
100/110 m gát: Ditaji Kambundji (Svájc), Cordell Tinch (Egyesült Államok)
Női 400 m gát: Femke Bol (Hollandia)
Férfi magasugrás: Nicola Olyslagers (Ausztrália)
Női rúdugrás: Katie Moon (Egyesült Államok)
Férfi távolugrás: Mattia Furlani (Olaszország)
Női hármasugrás: Leyanis Pérez (Kuba)
Gerelyhajítás: Keshorn Walcott (Trinidad és Tobago), Juleisy Angulo (Ecuador)
A már korábban kvalifikált sportolók listája
100 m: Noah Lyles (Egyesült Államok), Julien Alfred (Saint Lucia)
200 m: Letsile Tebogo (Botswana), Gabby Thomas (Egyesült Államok)
400 m: Quincy Hall (Egyesült Államok), Marileidy Paulino (Dominikai Köztársaság)
800 m: Emmanuel Wanyonyi (Kenya), Keely Hodgkinson (Nagy-Britannia)
1500 m: Cole Hocker (Egyesült Államok), Faith Kipyegon (Kenya)
5000 m: Jakob Ingebrigtsen (Norvégia), Beatrice Chebet (Kenya)
100/110 m gát: Masai Russell (Egyesült Államok), Grant Holloway (Egyesült Államok)
400 m gát: Rai Benjamin (Egyesült Államok), Sydney McLaughlin-Levrone (Egyesült Államok)
Magasugrás: Hamish Kerr (Új-Zéland), Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna)
Rúdugrás: Armand Duplantis (Svédország), Nina Kennedy (Ausztrália)
Távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (Görögország), Tara Davis-Woodhall (Egyesült Államok)
Női hármasugrás: Thea LaFond (Dominikai Közösség)
Férfi kalapácsvetés: Ethan Katzberg (Kanada)
Gerelyhajítás: Arshad Nadeem (Pakisztán), Kitagucsi Haruka (Japán)