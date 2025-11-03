Nemzeti Sportrádió

Az összes kontinenst „meghódítaná” minden idők legjobb maratonfutója

2025.11.03. 13:32
Eliud Kipchoge nem áll le (Fotó: Getty Images)
atlétika Eliud Kipchoge maraton
A maratonfutás legendája, a kenyai Eliud Kipchoge a következő két évben mind a hét kontinensen le szeretné futni a klasszikus távot.

A riói és a tokiói olimpián is győztes korábbi világcsúcstartó vasárnap a New York Marathonon állt rajthoz és a 17. helyen ért célba. A világ egyik legrangosabb viadalát megelőzően a 41. születésnapját szerdán ünneplő sztáratléta már jelezte, hogy valószínűleg ez lesz számára az utolsó kiemelt kategóriás verseny, viszont nem fejezi be karrierjét, hanem komoly tervei vannak.

A tervekről aztán a New York-i futást követően beszélt bővebben. Elárulta, célja, hogy a futáson keresztül egyesítse a világot, ezért szeretne minden kontinensen, így az Antarktiszon is futni egy maratont. Valamennyi futás során adományt is gyűjt majd saját alapítványa számára, amely oktatási és környezetvédelmi projekteket támogat világszerte. A kiváló atléta azt ígérte, hamarosan bejelenti az első állomását a sorozatnak.

Eliud Kipchoge minden idők legjobb maratonfutójának számít. Két olimpiai bajnoki címe mellett 11 versenyt nyert meg a világ legnagyobb maratonijait egyesítő World Marathon Majors sorozatban, Berlinben és Londonban egyaránt négy sikert aratott. A világcsúcsot kétszer javította meg, a 2022-es berlini versenyen elért 2:01:09 órás ideje minden idők második legjobb eredménye a tavaly februárban elhunyt honfitársa, Kelvin Kiptum világrekordja (2:00:35 óra) mögött. Ugyanakkor Kipchoge az, aki 42,195 kilométeren minden idők legjobb eredményével büszkélkedhet, mivel 2019-ben 1:59:40 óra alatt futotta le a távot Bécsben egy speciális körülmények között rendezett eseményen, melynek célja a kétórás álomhatár áttörése volt.

 

