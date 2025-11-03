Nemzeti Sportrádió

Rekordszámú verseny az atlétikai fedett pályás világsorozatban

2025.11.03. 16:21
Fotó: World Athletics
atlétika World Athletics fedett pályás atlétika
Rekordszámú, 77 versenyt foglal magába a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) fedett pályás világsorozata.

 

A rajtra december 13-án kerül sor Bukarestben, majd három kontinens – Európa, Ázsia és Észak-Amerika – 24 országában rendeznek viadalokat – emelte ki a WA hírlevele.

A legmagasabb, azaz az arany kategóriában nyolc helyszín található, a nyitányt január 24-én a bostoni New Balance Indoor Grand Prix jelenti.

Az európai versenyek közül az egyik legfontosabb a lengyelországi Torunban lesz február 22-én, amely a legjobbak számára főpróbát kínál az ugyanitt március 20-22-én rendezendő fedett pályás világbajnokságra.

A világsorozatba a férfiaknál a 60 m, a 800 m, a 3000/5000 m, a rúdugrás, a hármasugrás és a súlylökés, a nőknél a 400 m, az 1500 m, a 60 m gát, a magasugrás és a távolugrás számít bele. A számonkénti pontverseny győztese 10 ezer dollárral gazdagodik és szabadkártyát kap a fedett vb-re.

 

