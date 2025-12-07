Nemzeti Sportrádió

Szabó Nóra nagyszerű idővel 15. a valenciai maratonin

2025.12.07. 12:54
Szabó Nóra minden idők második legjobb magyar női idejét futotta a maratoni távon (Fotó: MASZ)
Szabó Nóra 2:27:06 órás teljesítménnyel a 15. helyen végzett vasárnap a valenciai maratoni futóversenyen, ez az idei legjobb magyar eredmény a nőknél.

A magyar szövetség a közösségi oldalán kiemelte: ez minden idők második legjobb magyar női eredménye a klasszikus, 42.195 kilométeres távon. 

Az országos csúcsot a 37 éves Szabó tartja 2:25:52 órával, ezt az időt éppen egy éve, 2024. december elsején, ugyancsak Valenciában érte el. 

A nők versenyét a kenyai Joyciline Jepkosgei nyerte a spanyolországi viadalon kereken 2:14 órás eredménnyel, ami a világ idei legjobbja. A második a világbajnoki címvédő, olimpiai bajnok honfitársa, Peres Jepchirchir lett 2:14:43-mal, míg a harmadik helyen a belga Chloe Herbiet végzett 2:20:38-cal. 

A férfiak versenyében is kenyai siker született John Korir (2:02:25 ó) révén.

 

 

atlétika Szabó Nóra maratoni futás
