Hat-hat férfi és női sportoló közül lehet választani az év atlétája szavazáson

A névsorban nincs nagy meglepetés, a nőknél hat tokiói világbajnok szerepel, a férfiaknál pedig az öt vb-győztes mellett akad egy kakukktojás a kenyai Sabastian Sawe személyében, aki idén a London és Berlin Marathonon is győzött.

A férfi mezőnyben Sawe mellett a szeptemberi szabadtéri vb-n a rúdugrást világcsúccsal megnyerő svéd Armand Duplantis, a 200 méteren sorozatban negyedik világbajnoki címét begyűjtő amerikai Noah Lyles, a férfi 800-on győztes kenyai Emmanuel Wanyonyi, illetve a maraton világbajnoka, a tanzániai Alphonce Simbu és a távolugrásban győztes olasz Mattia Furlani került a legjobb hat közé.

A nőknél a hat között a japán fővárosban 400-on minden idők második legjobb idejével diadalmaskodott amerikai Sydney McLaughlin-Levrone, a 400 méter gáton utcahosszal első holland Femke Bol, a 20 és 35 kilométeres gyaloglásban is aranyérmes spanyol Maria Pérez, a maratoni vb-címet begyűjtött kenyai Peres Jepchirchir, a magasugrás új bajnoka, az ausztrál Nicola Olyslagers és a távolugrás győztese, az amerikai Tara Davis-Woodhall került be. A nőknél talán némi meglepetést jelent, hogy a világbajnokságon 5000 és 10 000 méteren is parádés futással nyertes kenyai Beatrice Chebet nem került be a hat közé.

A győzteseket a novemberen 30-án sorra kerülő monacói díjátadó gálán jelentik be.