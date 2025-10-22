Nemzeti Sportrádió

22 évesen a világ tetején – Armand Duplantis-portré, 2. rész

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.10.12. 12:37
null
2022: elsőként a 620 fölött – Belgrádban néhány hét alatt kétszer is csúcsot javított (Fotók: AFP)
Címkék
Armand Duplantis atlétika rúdugrás Képes Sport
Napjaink egyik legkiválóbb és legnépszerűbb sportolója, a rúdugró Armand Duplantis történetének második részében a világcsúccsal megnyert 2022-es eugene-i világbajnokságig kalauzoljuk el olvasóinkat.

Történetünk nyitó részét hősünk első valóban nagy sikerénél fejeztük be, amikor három hónappal a 19. születésnapja előtt élete első győzelmét aratta a felnőttek között. Armand Duplantis a 2018-as berlini Európa-bajnokságon rögtön megmutatta versenyzői képességeit is, hiszen példaképe, a francia Renaud Lavillenie mellett az orosz Tyimur Morgunov is jó napot fogott ki, a 605 centis U20-as világrekordja mégis meghozta neki az aranyérmet.

„Az Eb után tizennyolc lépésről húszlépéses nekifutásra szeretnénk váltani, ami a kritikus pontja lehet a következő szint elérésének” – mondta edző-édesapja, Greg Duplantis a Born to Fly című dokumentumfilmben. Greg a hamar jött siker ellenére sem szerette volna siettetni a dolgokat. Sokkal inkább a még több edzésre akarta rávenni fiát, mint arra, hogy átmenjen Európába és a Gyémánt Ligában szerepeljen.

„Sam, Renaud és mindenki más Európában versenyzett azokon a viadalokon, amelyeken nekem is ott kellett volna lennem. Úgy gondolom, apa megijedt attól, hogy elkövethetem ugyanazokat a hibákat, amiket ő elkövetett. Értem, hogy a legjobbat akarja nekem és szerinte ez a helyes út, de szerintem eljött az a pont, amikor már más szemléletet kíván a felkészülésem és a karrierem” – emlékezett vissza a fiatal atléta.

2020. február 8.: az első világcsúcs – Torunban 617 centimétert ugrott (Fotó: AFP)

Ebben az időszakban még ő is tapasztalhatta, hogy az internet népének kevésbé intelligens része tényleg mindenkit képes megtalálni a lehúzásával. Amennyire népszerűvé vált Svédországban, a tengerentúlon legalább annyira kapta a negatív kommenteket azzal kapcsolatban, hogy ő igazából nem is amerikai, mit keres az Egyesült Államokban – holott ott született és egész életében a Louisiana állambeli Lafayette városában élt. „Csak azért lett svéd, hogy ne kelljen az amerikai válogatón részt vennie” – ez a mi személyes kedvencünk… Ennek se valóságalapja, se szakmai létjogosultsága nincs olyasvalakivel szemben, aki már 19 éves kora előtt 605 centit ugrott, amivel egyébként amerikai állampolgárként – az ottani szabályok szerint – az amerikai rekordot is átírta Berlinben.
Nyilván édesapja bukott el úgy olimpiai részvételt, hogy elrontotta a válogatót, de amikor ezek a kommentek megszülettek, a fia már teljesen más szinten teljesített.

A negatív megjegyzések még az akkori világbajnokot, Sam Kendrickset is megtalálták, az arctalan hozzászólók szégyenletesnek tartották, hogy a csúcson lévő amerikait a berlini 605 centivel „lenyomta” egy fiatal svéd. Lelkük rajta, 2019-ben Dohában tökéletes módon vágott vissza minden kritikusának azzal, hogy a hatszoros világbajnok Szergej Bubka után ő lett a második rúdugró, aki meg tudta védeni a címét, mégpedig izgalmas fináléban, amiben hozzá hasonlóan Duplantis is 597 centivel zárt, de az 592-n elkövetett kevesebb hiba Kendricks javára döntött.

„A világbajnokság előtt azt gondoltam, hogy lesz egy pillanat, amikor a nekifutón állok és a léc az aranyérmet jelentő magasságon van. Teljes mértékben készen álltam erre a pillanatra. Egész életemben erre vártam. Nekifutottam, elugrottam, a léc fölé értem, de ekkor úgy éreztem, hogy a mellkasommal éppen csak hogy hozzáérek” – emlékezett vissza Mondo az 597 centis kísérletére. A léc végül fennmaradt, amit kitörő örömmel fogadott. Ám a 602 centit átvinni már neki sem sikerült – ez az első, egyben utolsó vereségét jelentette világversenyeken.

2021: az első olimpiai aranyérem… (Fotó: AFP)

Hat éve tart az a félelmetes sikersorozata, amelynek részeként két olimpiai, három-három szabadtéri és fedett pályás világbajnoki, szintén három szabadtéri Európa-bajnoki és egy fedett pályás Európa-bajnoki címet nyert meg. A dohai vb-n átélt kudarca után fél évvel már olyan magasságba jutott, mint előtte soha senki. 2020. február 8-án, Torunban 617 centimétert ugrott, s átvette a világrekorder státust a francia Renaud Lavillenie-től.

„Ez valami olyasmi, amiről hároméves korom óta álmodom. Nagy év előtt állunk, nagyon jó módja ez a megkezdésének. Az első kísérletem után mondtam magamnak, hogy még kettő kell, ez magabiztossá tett – végül még egy ugrás is elég volt neki 617 centin. – Én választhattam ki a magasságokat, ilyen szempontból azt csinálhattam, amit akarok, és sikerült élnem vele.”  

Egy hétre rá Glasgow-ban még egy centivel feljebb jutott. Fél évvel később – a koronavírus-járvány miatti leállást követően – már minden idők legjobb szabadtéri eredménye is az övé lett, a római Gyémánt Ligán 615 centivel győzött. Az olasz fővárosban Bubka 1994-ben elért egyéni csúcsát szárnyalta túl, 20 évesen és 312 naposan felülírva nagy elődje teljes életművét.

„Mondo csodálatos tehetsége a sportágnak, aki végre ismét a figyelem középpontjába helyezheti a rúdugrást. Sőt, az egész atlétikát érdekessé és látványossá teheti” – mondta Bubka utódja zseniális teljesítményéről.

…Tokióban 602 centivel nyert, megpróbálta átvinni a 619-et is, de nem sikerült (Fotó: AFP)

2021-ben ugyan világcsúcsot nem döntött, de Tokióban megszerezte pályafutása első olimpiai aranyérmét. Örült volna az újabb rekordnak, a 602 után fel is tetette 619-re a lécet. Úgy érezte, hogy közel járt hozzá, de mivel így is pályafutása legnagyobb győzelmét érte el, nem ült sokáig csalódottan az ugródombon.

Eljött a 2022-es fedett pályás szezon, amikor már olyan játszi könnyedséggel ugrotta át a hat métert, ahogyan más a cipőjét veszi fel. Ebben az esztendőben már minden ugrása élményszámba ment, az 560, 570, 580, 590 centiért más egy életen át küzd, ő pedig „csukott szemmel” megoldja ezeket a magasságokat, hiba nélkül. Ekkorra olyan szédületes rohamra tett szert, aminek a mozgási energiáját felhasználva a rúd tökéletesen „kilöki” őt a magasba. Természetesen a légmunkája is folyamatosan fejlődött és fejlődik ma is, de a 100 méteres 10.37 másodperces egyéni csúcsa is arról árulkodik, hogy itt bizony a sprinter képességei adják az alapot a sztratoszférába vezető útnak.

A három évvel ezelőtti télen Belgrád volt a csodatételei fő helyszíne, március 7-én a rangos egynaposon 619-re jutott, majd két héttel később a világbajnokságon első emberként ugrott át a 620 centiméter fölött. A 20 ezer férőhelyes Stark Arena a kontinens egyik legnagyobb sportlétesítménye, mégis majdnem a plafonig fel kellett ugrania ezekhez a világrekordjaihoz.

2022: az első vb-siker – Eugene-ban meglett a 621! (Fotó: AFP)

A nyáron a legendás Hayward Fielden ilyen gondja már nem volt, a szabadtéri vb-n más viszonyítási alapot kellett neki és nekünk is találnunk. Eugene-ben 570 centin szállt be a versenybe, majd 587-en hibázott egyszer, ami halvány reményt kínált az amerikai Chris Nielsennek. Aznap ő volt az egyik legnagyobb kihívója, a másik Ernest John Obiena, aki bronzérmével feltette Fülöp-szigeteket a sportág térképére. Az 594 mindhármuknak sikerült, de a 600 centivel már csak Mondo bírt el. A győzelem tudatában előbb 606-ra írta át a világbajnoki rekordot, majd a 621 centis csúcsmagasság is meglett neki. Ráadásul olyan simán, hogy a relatív magasságában nem kevés plusz centiméter is benne volt.

„Ez volt az utolsó érem, ami még hiányzott a gyűjteményemből. Általában a világcsúcs is ott van a gondolataim között, de ezen a napon csak a győzelemre koncentráltam. Imádom Eugene-t, mindig hihetetlen ide visszatérni. A döntő végére eléggé elfáradtam, de a közönség támogatása átlendített a holtponton. Akkora energiát kaptam a nézőktől, ami nélkül nem sikerült volna átjutnom a léc felett.”  

Két héttel az Egyesült Államokban szerzett első vb-címe után – rövid lengyelországi kitérővel – életében először Magyarország felé vette az irányt.

Képes Sport
2025.10.08. 20:12

Rúdugrásra született – Armand Duplantis-portré, 1. rész

Sorozatunk első részében a kezdetektől az első, felnőttvilágversenyen aratott győzelméig tartó időszakába nyerhetünk bepillantást.

 

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. október 11-i lapszámában jelent meg.) 

 

Armand Duplantis atlétika rúdugrás Képes Sport
Legfrissebb hírek

Kane Haalandnál és Cristiano Ronaldónál is kevesebb tétmérkőzés alatt jutott el száz gólig

Képes Sport
22 órája

Új számra vált a 400 méteres gátfutás klasszisa

Atlétika
2025.10.10. 19:01

Gyerekfoci-ünnep a Puskás Arénánál

Képes Sport
2025.10.10. 12:12

Dalszövegíró örökké – Hosszú Kávé Molnár Csaba „Fura Csével”

Képes Sport
2025.10.09. 17:00

Rúdugrásra született – Armand Duplantis-portré, 1. rész

Képes Sport
2025.10.08. 20:12

Ekler Luca: Igazi türelemjáték volt ez a szezon

Atlétika
2025.10.08. 09:06

25 évvel Sydney után: ünnepelt az olimpiai család

Képes Sport
2025.10.07. 12:31

Derűsebb és magabiztosabb – interjú Csikós Zsókával

Képes Sport
2025.10.06. 17:27
Ezek is érdekelhetik