Rendre veszélyben a világcsúcs – Armand Duplantis-sorozat, 3. rész

Történetünk második részét ott hagytuk abba, hogy Armand Duplantis 2022. július 24-én 621 centiméteres világrekorddal teljessé tette az aranykollekcióját. Az Egyesült Államok atlétikai fellegvárában, Eugene-ben káprázatos teljesítménnyel életében először nyerte meg a szabadtéri világbajnokságot.

Nemigen jut eszünkbe olyan sportoló, aki a XXI. században már a 23. születésnapja előtt minden nagy címet legalább egyszer elhódított. Atlétikában európai nemzet képviselőjeként az olimpia, a szabadtéri és a fedett pályás vb, valamint a Gyémánt Liga mellett a fedett pályás és szabadtéri Európa-bajnokság szerepel mindenki kívánságlistáján. Duplantis nagyon fiatalon vált minden idők legjobbjává a „mesterségében”.

2022: a szél zavarta a Gyulai Memorialon

Azonban a 2022-es szabadtéri szezonban a vb nem a legvégén, hanem a közepén volt, így hősünknek fent kellett tartania a motivációját. Eugene után két héttel – lengyelországi kitérővel – életében először Magyarország felé vette az irányt. A Gyulai István Memorial szervezőinek sikerült hazánkba csábítani, ami nem kis fegyvertény, mert nyaranta nyolcszor-tízszer versenyez csupán. Edző-édesapjával, Greggel gondosan választják ki a turnéja állomásait, amiben a „fellépti díj” csak az egyik szempont a sok közül.

Székesfehérváron már minden rajongó az újabb világrekordot várta tőle, végül a szeles körülmények közepette a hat méter sem sikerült neki. 560 centin szállt be, majd 580-nal megnyerte a versenyt, de a 601 centin nem állt össze a mozgása. Ez a kis kudarc extra motivációt adott neki az egy évvel későbbi budapesti világbajnokságra, hiszen a hatméteres – sokaknak – álomhatár így hazánkban elsőre nem lett meg.

A 2023-as budapesti vb-aranyat…

…2024-ben párizsi olimpiai siker követte

„Ott a helyem, önök, magyarok mint házigazdák, biztosak lehetnek benne, hogy élek a bizonyítás lehetőségével, és mindenképpen szeretném megvédeni a világbajnoki elsőségem. A 2023-as idényben ez a verseny jelenti a legnagyobb kihívást nekem” – mondta az SzPress Hírszolgálatnak a Gyulai Memorialt követően.

A folyamatosan növekvő „Duplantis-mánia” mértékét jól mutatja, hogy a budapesti vb kilenc napjából messze az az este lett először telt házas, amelyiken a férfi rúdugrás döntőjét rendezték meg. Az utolsó előtti napra már hónapokkal előtte eladták mind a 35 ezer belépőt.

Ebben az évben már minden versenyén világrekordot vártak tőle. A 622 centit február végén a példaképe, a francia Renaud Lavillenie szervezte gálán átugrotta, viszont a 623-mal bárhogyan próbálkozott a nyáron, nem bírt vele. Ez természetesen még nagyobb nyomást helyezett rá a budapesti vb-re, ráadásul a monacói főpróbán csak 4. lett, az 572 centi felett még átjutott, a következő magasság viszont meglepetésre kifogott rajta.

A Nemzeti Atlétikai Központban ugrott 629 centis rekordot

„Technikai szempontból jól éreztem magam, a ritmussal sem volt gond, a rudat is oda szúrtam le, ahol lennie kell. Egyszerű a megoldás: csak fizikailag kell fejlődnöm és még többet edzeni Budapestig” – mondta mindmáig utolsó, 2023. július 21-én elszenvedett vereségéről; legyőzhetetlenségi sorozata napjainkban már 37 versenynél jár.

Mondanunk sem kell, hogy a budapesti selejtezőt három tökéletes ugrásból megoldotta, majd eljött a nagy nap. A fináléban is körülötte forgott minden, hibátlanul menetelt a világbajnoki cím felé. 555, 585, 595, 600, 605 és 610 centiméter – mind-mind elsőre átugorva. Jöhetett a világcsúcsmagasság, de ekkor a budapesti csoda még elmaradt.

„Boldog vagyok, hogy ismét aranyérmes lettem. Azt egyelőre nem tudom, hogy ezt a sikert hova tenném a pályafutásomban, de az biztos, hogy nagy örömmel tölt el a sikersorozatom folytatása. Talán ez volt a legőrültebb atmoszféra, amiben valaha versenyeztem, sokat jelentett nekem, igyekeztem is igazi rúdugró-show-t adni a közönségnek. Rengeteg svéd rajongó is ült a lelátón, kicsit olyan volt, mintha Stockholmban lettem volna. Most mindenekelőtt szeretném megünnepelni a győzelmem, majd utána elkezdhetünk gondolkodni a párizsi olimpiáról” – nyilatkozta a nemzetközi szövetségnek.

Ám mielőtt még ráfordult volna 2024-re, ezt a szezont is sikerült világrekorddal búcsúztatnia, Eugene-ben ugrotta át a 623 centit. Ez volt a hetedik csúcsdöntése, amit az azóta eltelt két évadban megduplázott!

A szeptemberi, tokiói világbajnokságon javította 630 centire

2024. augusztus 5-én, a Stade de France-ban már 625 centire kellett a lécet felrakatnia, miután előtte áprilisban Hsziamenben a köztes magasságot is átvitte. Jól mutatja, hogy ezek a magasságok milyen dimenzióban vannak: ismét három kísérlet kellett neki hozzá – nincsenek személyes tapasztalataink benne, de valószínűleg a legapróbb dolgokon is elcsúszhat egy ugrás fel, a harmadik emeletre… Az izgalomfaktor is sokkal nagyobb az utolsó lehetőségnél, a rajongók ezúttal is lélegzetüket visszafojtva figyelték, ahogyan Mondo nekifut, fellendül és sallangmentesen, érintés nélkül áttornássza magát a léc felett. Jöhetett az ünneplés, a török sportlövő, Yusuf Dikec módra, zsebre tett kézzel.

„Nem volt előre eltervezett koreográfia, Kurtis Marschall vett rá, hogy álljak be ebbe a pózba. Úgy gondoltam, hogy vicces lenne. Szerintem elég menőn nézett ki.”

A múlt évet 626-on fejezte be, Chorzówban is pózolhatott a WR-feliratú táblával. 2025-ben négyszer javított, korábban ilyenre nem volt példa. Ismét Lavillenie gáláján kezdte a show-t, majd jött az első világcsúcsa hazai földön, Stockholmban. Budapesttel szintén befejezetlen ügye volt, a Gyulai István Memorial forró nyári délutánján megtörtént, aminek meg kellett történnie. Az augusztus 12-i viadalt megelőző sajtótájékoztatóra késve érkezett meg, cserébe megígérte, hogy másnap világcsúcsot dönt. Betartotta a szavát, 629 centin az első két kísérletére még nem mindenki figyelt oda a csordultig megtelt stadionban, nem véletlenül, hiszen a túloldalon többek között a világ leggyorsabb embere, a jamaicai Kishane Thompson sprintelt. Aztán jött a harmadik ugrása és az azt követő hangrobbanás, amit bármelyik futballstadionban megirigyelhetnének.

„Nagyon szeretem Magyarországot. A pálya nagyon jó, szeretem a közönséget, vissza szeretnék térni, köszönöm” – mondta szűkszavúan az öröm pillanatai közepette.

Már nem kell sokat várni: 2026. szeptember 11. és 13. között következik a negyedik Duplantis-show Magyarországon. A budapesti Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont a jövő évi atlétikai világdöntőnek. A léc már biztosan 631 centi fölé kerül, miután nemrég, a tokiói vb-n a 630-at is túlszárnyalta. Hogy meddig lehet fokozni? A szakértők és ami fontosabb, saját maga szerint is képes lehet a 640 centiméterre. Az még tíz nagyon nehéz lépcsőfok.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. október 18-i lapszámában jelent meg.)