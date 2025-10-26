Nemzeti Sportrádió

Vindics-Tóthé a második legjobb európai idő a frankfurti maratonin

Vágólapra másolva!
2025.10.26. 15:31
null
Vindics-Tóth Lili Anna (Fotó: MTI, archív)
Címkék
atlétika maraton Vindics-Tóth Lili Anna
Vindics-Tóth Lili Anna a nők mezőnyében a 13. helyen végzett a frankfurti maratoni futóversenyen.

A magyar atléta, aki szeptember elején félmaratoni országos bajnokságot nyert, a hazai szövetség közösségi oldalának híre szerint először versenyzett a maratoni távon és 2:28:15 órás eredménnyel a második legjobb európai volt.

Ezzel az idővel egyben a hazai örökranglista második helyére ugrott.

 

atlétika maraton Vindics-Tóth Lili Anna
Legfrissebb hírek

Három évre eltiltották a női maratoni futás világcsúcstartóját

Atlétika
2025.10.23. 16:47

Rendre veszélyben a világcsúcs – Armand Duplantis-sorozat, 3. rész

Képes Sport
2025.10.23. 14:31

A háromszoros olimpiai bajnok Gabby Thomas elmondta, mikor térne vissza

Atlétika
2025.10.23. 11:49

A magyar hosszútávfutó favorit lett volna, egy évvel később mégsem vett részt az olimpián

Népsport
2025.10.23. 10:47

NS-képeslap: sokkal több mint egy atlétikai stadion!

Atlétika
2025.10.22. 09:25

Orendi Mihály: A rendszertelenségből próbáltam rendszert csinálni

Utánpótlássport
2025.10.17. 16:48

Ugandai és etióp sikerrel ért véget a Chicago Marathon

Atlétika
2025.10.12. 19:45

Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória győzött a budapesti maratonin

Atlétika
2025.10.12. 13:42
Ezek is érdekelhetik