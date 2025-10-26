Vindics-Tóthé a második legjobb európai idő a frankfurti maratonin

Vindics-Tóth Lili Anna a nők mezőnyében a 13. helyen végzett a frankfurti maratoni futóversenyen.
A magyar atléta, aki szeptember elején félmaratoni országos bajnokságot nyert, a hazai szövetség közösségi oldalának híre szerint először versenyzett a maratoni távon és 2:28:15 órás eredménnyel a második legjobb európai volt.
Ezzel az idővel egyben a hazai örökranglista második helyére ugrott.
