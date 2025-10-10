Új számra vált a 400 méteres gátfutás klasszisa

Az olimpiai aranyérmes holland atléta erről pénteken közösségi oldalán számolt be.

„Sokat tanultam a négyszáz méteres gátfutásban, de készen állok az új kihívásra, egy teljesen más típusú versenyszámra, amiben kevesebb akadály lesz, vagy legalábbis más jellegűek” – mondta videójában Bol.

A 25 éves atléta 2023-ban Budapesten és idén Tokióban is világbajnok lett 400 gáton, Magyarországon a 4x400-as holland váltóval is a csúcsra ért. A tavalyi, párizsi olimpián a 4x400 méteres vegyesváltóval arany-, a női stafétával ezüstérmet ünnepelhetett, s van 400 gáton két bronzérme is Tokióból, illetve a francia fővárosból.