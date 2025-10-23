A háromszoros olimpiai bajnok Gabby Thomas elmondta, mikor térne vissza

Szeretne heteken belül visszatérni Achilles-ín-sérüléséből Gabby Thomas, az amerikaiak háromszoros olimpiai bajnok, és Budapesten 2023-ban világbajnoki címet szerző atlétája.
A 28 éves futó kihagyta a szeptemberi tokiói vb-t, de mozgalmas 2026-os idényre számít.
„Ez a hullámvölgy a sport része. Készülők a következő szezon elejére. Valószínűleg decemberben már kezdhetem az edzéseket” – mondta Thomas.
A sprinter tavaly a párizsi olimpián három aranyérmet gyűjtött be: megnyerte a női 200 métert és tagja volt a 4x100-as, valamint a 4x400-as váltónak. A 2021-es tokiói ötkarikás játékokon a 4x100-as váltóval második, 200 méteren pedig harmadik volt.
A 2023-as budapesti vb-ről ugyancsak két érme volt: győzött a 4x100-as váltóval és második helyen ért célba 200 méteren.
