A háromszoros olimpiai bajnok Gabby Thomas elmondta, mikor térne vissza

A 28 éves futó kihagyta a szeptemberi tokiói vb-t, de mozgalmas 2026-os idényre számít.

„Ez a hullámvölgy a sport része. Készülők a következő szezon elejére. Valószínűleg decemberben már kezdhetem az edzéseket” – mondta Thomas.

A sprinter tavaly a párizsi olimpián három aranyérmet gyűjtött be: megnyerte a női 200 métert és tagja volt a 4x100-as, valamint a 4x400-as váltónak. A 2021-es tokiói ötkarikás játékokon a 4x100-as váltóval második, 200 méteren pedig harmadik volt.

A 2023-as budapesti vb-ről ugyancsak két érme volt: győzött a 4x100-as váltóval és második helyen ért célba 200 méteren.