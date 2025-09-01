Tizenhét tagú a magyar csapat a tokiói atlétikai világbajnokságon

A magyar szövetség hétfőn arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az augusztus 24-én lezáruló kvalifikációs időszakban 17 magyar jutott ki a vb-re, közülük azonban hárman, a hétpróbázó Krizsán Xénia, a maratoni futó Szemerei Levente és a gyalogló Helebrandt Máté nem indul. A legutóbbi, budapesti világbajnokságon negyedik, a párizsi játékokon pedig hetedik Krizsán sérülés miatt nem tudta vállalni az utazást, míg Szemerei és Helebrandt egyaránt a jövő évi birminghami Európa-bajnokságra koncentrál.

Az ő hiányukban 14 magyar jutott ki kvalifikációs szinttel vagy a rangsorból, a szövetségek visszajelzései alapján azonban szabadultak fel helyek, amelyek közül hármat magyar versenyző foglalhat el.

A csapat éremvárományosa egyértelműen az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető, az augusztusban bomba formában versenyző Halász Bence, a küldöttség két duplázója pedig Takács Boglárka és Venyercsán Bence. A BHSE sprintere 100 és 200 méteren is rajthoz áll, míg Venyercsán a 20 és a 35 km-es gyaloglásban is elindul. A világbajnokságon három olyan szám lesz, amelyben egynél több magyar rajtol: férfi kalapácsvetésben Halász, Rába Dániel és Szabados Ármin, női 100 méter gáton Kozák Luca és Tóth Anna, férfi 400 méteren pedig Enyingi Patrik és Molnár Attila.

A világbajnokság szeptember 13-án kezdődik és szeptember 21-én zárul.

„A huszadik világbajnokságot rendezik meg Tokióban, az előző tizenkilenc alapján büszkék lehetünk a tizenhét indulóra és a tizenkilenc kvalifikációra, mert ez a sokévi átlagnak megfelelőnek tekinthető” – mondta a magyar szövetség (MASZ) honlapjának Scheidler Géza sportszakmai igazgató.

Hozzátette, az olimpia után, az új ciklus kezdetén nem volt célverseny a világbajnokság, ezt tulajdonképpen a szakmai építkezés évének tekintik. Hangsúlyozta: a cél továbbra is a jövő évi birminghami Eb-n való minél sikeresebb szereplés és a 2028-as olimpián való helytállás.

„Halász Bence sporttörténelmi lehetőséggel indul, de esélyét látom még egy-két nagydöntős helyezésnek, illetve további két versenyző középfutamszintű szereplésének” – szögezte le Scheidler.

A magyar vb-csapat

Férfiak: Böndör Márton (rúdugrás), Enyingi Patrik (400 m), Halász Bence (kalapácsvetés), Molnár Attila (400 m), Rába Dániel (kalapácsvetés), Szabados Ármin (kalapácsvetés), Venyercsán Bence (20 km és 35 km gyaloglás)

Nők: Bátori Lilianna (magasugrás), Kozák Luca (100 m gát), Klekner Hanga (rúdugrás), Madarász Viktória (35 km gyaloglás), Mátó Sára (400 m gát), Németh Zsanett (kalapácsvetés), Spiller Tiziana (20 km gyaloglás), Szabó Nóra (maraton), Takács Boglárka (100 m, 200 m), Tóth Anna (100 m gát)