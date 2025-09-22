Nemzeti Sportrádió

A CAS fenntartotta a budapesti atlétikai vb-n ezüstérmes Katir négyéves eltiltását

Vágólapra másolva!
2025.09.22. 13:44
null
Mohamed Katir (Fotó: Getty Images)
Címkék
CAS eltiltás doppingvétség Mohamed Katir
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította Mohamed Katir spanyol atléta ez év elején benyújtott fellebbezését, akinek így érvényben maradt 2028 februárig szóló eltiltása.

 A nemzetközi Sportdöntőbíróság nem változtatta meg a spanyol hosszútávfutó, Mohamed Katir doppingügyében hozott ítéletet, így a sportoló 2028 februárjáig nem állhat rajthoz. Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a CAS egyidejűleg elutasította a sportági világszövetség, a World Athletics (WA) kérelmét is, hogy a jogi testület további egy évvel hosszabbítsa meg a 2024 decemberében Katirra kiszabott szankciót.

A marokkói születésű 27 éves futónak, aki a 2023-as budapesti vb-n ezüstérmes volt ötezer méteren, tavaly februárban függesztették fel a versenyzési jogát, miután tizenkét hónapon belül három doppingtesztet is elmulasztott, majd két évre eltiltották az úgynevezett holléti szabályok megsértése miatt. Utóbb azért duplázta meg a büntetését a WA fegyelmi ügyekben eljáró testülete, mert kiderült: Katir dokumentumot hamisított, megpróbálva alibit gyártani, hogy miért nem találták őt a mintaadásra általa megadott időpontban és helyen a doppingellenőrök. A bizonyítékok manipulálása a doppingellenes szabályzat értelmében súlyos jogsértésnek minősül.

A csalás leleplezése után hosszabbították meg az eredeti büntetést, amely 2024 februárjától 2026 februárjáig szólt, a szigorítás nyomán viszont 2028 februárjáig nem versenyezhet Katir.

A 2022-es szabadtéri világbajnokságon 1500 méteren bronzérmes, fedett pályán 3000 méteren világcsúcstartó, szabadtéren 5000 méteren Európa-rekorder, Eb-ezüstérmes Katir múlt év decemberében jelezte közleményben, hogy fellebbez eltiltása ellen.

 

CAS eltiltás doppingvétség Mohamed Katir
Legfrissebb hírek

Atlétikai vb: a CAS felfüggesztette a női 1500 méter budapesti ezüstérmesét

Atlétika
2025.09.13. 12:09

Négyéves eltiltást kapott a Budapesten ezüstérmes amerikai sprinter, Erriyon Knighton

Atlétika
2025.09.12. 16:51

Ismét eltiltották az olimpiai ezüstérmes súlylökő Raven Saunderst

Atlétika
2025.09.10. 09:35

Imane Helif fellebbezett a vb-indulás reményében

Ökölvívás
2025.09.01. 22:40

Öt évre eltiltották a bundázó bolgár teniszezőt

Tenisz
2025.08.30. 13:15

Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a kétszeres vb-ezüstérmes ukrán atlétát

Atlétika
2025.08.19. 19:09

Nem találta az ellenőr, doppingvétség miatt felfüggesztették a világbajnok sprintert

Atlétika
2025.08.13. 11:57

Az El-kizárás után közleményt adott ki a Crystal Palace

Angol labdarúgás
2025.08.12. 15:24
Ezek is érdekelhetik