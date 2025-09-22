A CAS fenntartotta a budapesti atlétikai vb-n ezüstérmes Katir négyéves eltiltását

A nemzetközi Sportdöntőbíróság nem változtatta meg a spanyol hosszútávfutó, Mohamed Katir doppingügyében hozott ítéletet, így a sportoló 2028 februárjáig nem állhat rajthoz. Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a CAS egyidejűleg elutasította a sportági világszövetség, a World Athletics (WA) kérelmét is, hogy a jogi testület további egy évvel hosszabbítsa meg a 2024 decemberében Katirra kiszabott szankciót.

A marokkói születésű 27 éves futónak, aki a 2023-as budapesti vb-n ezüstérmes volt ötezer méteren, tavaly februárban függesztették fel a versenyzési jogát, miután tizenkét hónapon belül három doppingtesztet is elmulasztott, majd két évre eltiltották az úgynevezett holléti szabályok megsértése miatt. Utóbb azért duplázta meg a büntetését a WA fegyelmi ügyekben eljáró testülete, mert kiderült: Katir dokumentumot hamisított, megpróbálva alibit gyártani, hogy miért nem találták őt a mintaadásra általa megadott időpontban és helyen a doppingellenőrök. A bizonyítékok manipulálása a doppingellenes szabályzat értelmében súlyos jogsértésnek minősül.

A csalás leleplezése után hosszabbították meg az eredeti büntetést, amely 2024 februárjától 2026 februárjáig szólt, a szigorítás nyomán viszont 2028 februárjáig nem versenyezhet Katir.

A 2022-es szabadtéri világbajnokságon 1500 méteren bronzérmes, fedett pályán 3000 méteren világcsúcstartó, szabadtéren 5000 méteren Európa-rekorder, Eb-ezüstérmes Katir múlt év decemberében jelezte közleményben, hogy fellebbez eltiltása ellen.