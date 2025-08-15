Gyémánt Liga: Klekner Hanga országos csúcsbeállítással második lett Chorzówban

A debreceni sportoló, aki a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon kedden 451 centiméterrel hetedik lett, 420-on kezdett, azt elsőre átvitte, majd a 440-et is. A következő magasságon, 450-en harmadikra jutott túl, a 460-at viszont egy kísérletből teljesítette. Ezzel beállította az országos csúcsot, amit az augusztus eleji hazai bajnokságon ért el. A folytatásban 470-re került a léc, ezzel a magassággal azonban már nem tudott megbirkózni Klekner Hanga. Győzött az idei fedett pályás vb-n aranyérmes francia Marie-Julie Bonnin 470-es eredménnyel.

Pénteken a női rúdugrás mellett a női magasugrást és súlylökést rendezték meg a lengyelországi viadalon, egyik sem volt GyL-szám. Magasugrásban az olimpiai és vb-címvédő ukrán Jaroszlava Mahucsih győzött 200 centiméteres eredménnyel, súlylökésben pedig a tavaly Európa-bajnok, idén a fedett Eb-n győztes holland Jessica Schilder bizonyult a legjobbnak 19.66 méterrel.

A verseny szombaton 14 órakor folytatódik. A férfi kalapácsvetők kezdenek, a mezőnyben Halász Bencével, majd a férfi 4x400-as váltóban is lesz magyar érdekeltség.

