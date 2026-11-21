Haaland gólját elvették a Fulham ellen, megint nem nyert a Man. City
A vendégek Rodrigo Muniz 16. percben szerzett góljával kerültek előnybe. A nem túl jó formában lévő Manchester City Erling Haaland révén egyenlíthetett volna, ám a norvég támadó találatát vitatott VAR-döntés után érvénytelenítették: úgy ítélték meg, hogy Bernd Leno kapus már birtokolta a labdát.
A hazaiak végül az 57. percben Elliot Anderson távoli lövésével egyenlítettek. A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de újabb gól már nem született.
A döntetlennel a Fulham tovább folytatta veretlenségi sorozatát, míg a manchesteriek továbbra sem tudnak kilábalni a hullámvölgyből...
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester City–Fulham 1–1 (E. Anderson 57., ill. Muniz 16.)
16.00: Bournemouth–Nottingham Forest
16.00: Coventry City–Crystal Palace
16.00: Tottenham–Ipswich Town (Tv: Match4)
16.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)
16.00: Aston Villa–Sunderland
18.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
15.00: Hull City–Brighton (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Brentford–Everton (Tv: Match4)