A vendégek Rodrigo Muniz 16. percben szerzett góljával kerültek előnybe. A nem túl jó formában lévő Manchester City Erling Haaland révén egyenlíthetett volna, ám a norvég támadó találatát vitatott VAR-döntés után érvénytelenítették: úgy ítélték meg, hogy Bernd Leno kapus már birtokolta a labdát.

A hazaiak végül az 57. percben Elliot Anderson távoli lövésével egyenlítettek. A folytatásban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de újabb gól már nem született.

A döntetlennel a Fulham tovább folytatta veretlenségi sorozatát, míg a manchesteriek továbbra sem tudnak kilábalni a hullámvölgyből...

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester City–Fulham 1–1 (E. Anderson 57., ill. Muniz 16.)

16.00: Bournemouth–Nottingham Forest

16.00: Coventry City–Crystal Palace

16.00: Tottenham–Ipswich Town (Tv: Match4)

16.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)

16.00: Aston Villa–Sunderland

18.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Hull City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Brentford–Everton (Tv: Match4)