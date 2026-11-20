Az amerikai válogatott szövetségi kapitányi posztját az MU hívására elhagyó argentin szakember csütörtökön tartotta meg első tréningjét az angol bajnokságban 18. helyen szerénykedő „vörös ördögök” keretének, a „CC Overview” álnevű YouTube-felhasználó pedig a drónjával légi felvételeket készített az edzésről, majd közleményben kellett magyarázkodnia az ügyben. A férfi a saját YouTube-csatornáján pénteken azt írta, legálisan, minden szabályt betartva repült drónjával a United Carrington edzőpályája felett, ugyanakkor elismerte, „nem volt etikus” videót készítenie a tréningről.

„Célom volt a szurkolók számára lefotózni Mauricio Pochettinót, hogy először láthassák az MU edzésszerelésében, de teljes mértékben elfogadom, hogy ez részemről nem volt etikus. Szeretnék bocsánatot kérni a Manchester Unitedtől, Mauricio Pochettinótól, és a játékosoktól is, valamint őszintén remélem, hogy ez az eset egyetlen mérkőzés kimenetelét sem fogja befolyásolni” – áll a közleményben.

A drón irányítója hozzátette, tévesen feltételezte, hogy csak a bemelegítés lesz látható, és hogy az edzés a különböző médiumok számára is nyitott lesz. A felhasználó törölte felvételeit a YouTube-ról és hangsúlyozta, sem az MU hétvégi ellenfele, a Liverpool, sem pedig más futballcsapat nem tudott arról, hogy drónfelvételeket akar készíteni a Carrington edzőközpontnál.

A története egyik legsikertelenebb periódusában lévő Manchester United a múlt héten menesztette Michael Carrick addigi vezetőedzőt, helyére pedig Pochettinót szerződtette. A „vörös ördögök” vasárnap a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, negyedik helyen álló Liverpool vendégei lesznek.