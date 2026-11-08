ÉLŐ!

NB I: Nyíregyháza–ETO FC 0–0

Már nem Supka Attila a Kisvárda vezetőedzője – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.08. 11:47
null
Már nem Supka Attila a Kisvárda edzője (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
NB I Kisvárda Supka Attila edzőváltás
A Kisvárda labdarúgócsapata a hivatalos felületein számolt be róla, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Supka Attilával.

A Kisvárda szombat este hazai pályán 1–0-ra kikapott a Puskás Akadémiától, és a szabolcsi klub másnap közleményben számolt be róla, hogy felbontották Supka Attila szerződését.

A vezetőedző nyáron vette át a csapatot Révész Attila sportigazgatótól, de a Kisvárda a legutóbbi hat fordulóban nyeretlen maradt, és kieső helyen áll. Supka irányításával kétszer nyertek, hat döntetlent játszottak és ötször kikaptak, valamint a Pécs ellen a Magyar Kupában is búcsúztak.

Supka, aki 2024 és 2026 között a Kisvárda akadémiájának szakmai igazgatója volt, a második időszakában irányította a felnőtteket, korábban a 2020–2021-es idényben volt vezetőedző a kelet-magyarországi klubnál.

Az még nem dőlt el, ki veszi át a 64 éves, 334 élvonalbeli meccsen irányító szakember helyét a kispadon.

Ez az idény második edzőváltása, a hét elején Pinezits Mátétól vált meg az MTK.

 
Kapcsolódó tartalom

Supka Attila: Átok? Nem, sajnos ez a realitás

Kanta József nem telhetetlen, Maurizio Jacobacci megmagyarázta Csontos Dominik lecserélését, Babó Levente nehéz két hétről beszélt. Mestermérlegek.

Három pontot szerzett Kisvárdán, és a tabella élére állt a Puskás Akadémia

A válogatott keretbe bekerülő Lukács Dánielt sérülés miatt le kellett cserélni, a helyére beálló Urho Nissilä szerezte a felcsútiak gólját.

 

 

NB I Kisvárda Supka Attila edzőváltás
Legfrissebb hírek

Az ETO FC az első félidő végén ziccert hibázott Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
1 perce

Baráth Botond: Szülők is verekedtek a Fradi elleni meccsen

Labdarúgó NB I
2 órája

Supka Attila: Átok? Nem, sajnos ez a realitás

Labdarúgó NB I
6 órája

A szorgalmas és makacs Boby kapitány a fedélzeten – edző, csapattárs és játékos Borbély Balázsról

Labdarúgó NB I
6 órája

Fázós este, könyökös és egy gól a Kisvárda–PAFC bajnokin – galéria

Labdarúgó NB I
16 órája

Három pontot szerzett Kisvárdán, és a tabella élére állt a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
17 órája

Nadrághúzás a sorfalban az MTK–Kispest-Honvéd bajnokin – galéria

Labdarúgó NB I
18 órája

Pető Milán szabadrúgásgóljaival nyert a Paks

Labdarúgó NB I
22 órája