Már nem Supka Attila a Kisvárda vezetőedzője – hivatalos

A Kisvárda szombat este hazai pályán 1–0-ra kikapott a Puskás Akadémiától, és a szabolcsi klub másnap közleményben számolt be róla, hogy felbontották Supka Attila szerződését.

A vezetőedző nyáron vette át a csapatot Révész Attila sportigazgatótól, de a Kisvárda a legutóbbi hat fordulóban nyeretlen maradt, és kieső helyen áll. Supka irányításával kétszer nyertek, hat döntetlent játszottak és ötször kikaptak, valamint a Pécs ellen a Magyar Kupában is búcsúztak.

Supka, aki 2024 és 2026 között a Kisvárda akadémiájának szakmai igazgatója volt, a második időszakában irányította a felnőtteket, korábban a 2020–2021-es idényben volt vezetőedző a kelet-magyarországi klubnál.

Az még nem dőlt el, ki veszi át a 64 éves, 334 élvonalbeli meccsen irányító szakember helyét a kispadon.

Ez az idény második edzőváltása, a hét elején Pinezits Mátétól vált meg az MTK.