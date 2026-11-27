Hat hónapra eltiltották a vezetéstől a Newcastle United hátvédjét
Sven Botman még szeptemberben telefonozott a volán mögött, most azonban fél évig sofőrszolgálatra lesz szüksége.
A BBC számolt be a hírről, hogy szerdán, a Newcastle-i Békéltető Bíróságon bűnösnek vallotta magát Sven Botman, a „szarkák” védője szeptemberben vezetés közben használta a telefonját.
Botman hat büntetőpontot kapott és fél évre el is tiltották a vezetéstől – emellett összesen 1660 fontnyi bírságot is meg kellett fizetnie.
A holland védő ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 10 meccsen lépett pályára, és egy gólt szerzett a Newcastle Unitedben.
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