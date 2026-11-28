LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

VASAS FC–KISPEST-HONVÉD FC 0–1 – élőben az NSO-n!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 13.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Káprály Mihály (Belicza Bence Péter, Rózsa Dávid)

VASAS: Engedi – Hej, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Sztojka – Kovácsréti, Koszta M., Molnár Cs. (Radó, 33.) – Urblík J. Vezetőedző: Erős Gábor

HONVÉD: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor, P. García – Pekár I. – Pinte, Ed-Darradzs, Szamosi Á., Kántor K. – Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

A mérkőzés online, szöveges tudósítása olvasható!

♦ A bajnokság két újonca 181 NB I-es összecsapáson van túl, az örökmérleg enyhe Vasas-fölényt mutat: 71 angyalföldi siker, 45 döntetlen, 65 kispesti diadal, a gólkülönbséget tekintve viszont a piros-feketék állnak jobban (302–292).

♦ Az élvonalban legutóbb 2016 márciusában, a régi Bozsik-stadionban ikszeltek (0–0), azóta mindkét csapat 5-ször diadalmaskodott. Augusztusban a Vasas vendégként a hajrában hátrányból Csóka Dániel 98. percben fejelt góljával 2–1-re nyert – megszakítva ezzel a kispestiekkel szembeni 4-es vereségszériáját.

♦ Összesen 90 első osztályú bajnokit játszottak a Vasas pályaválasztásával, ezekből 40-et nyertek meg az angyalföldiek, 26-ot a kispestiek, 24-szer nem bírtak egymással. A legutóbbi 14 ilyen meccsükből mindössze egy lett döntetlen: 2010. május 1-jén 2–2. Onnantól 5 hazai siker mellett 3-szor nyert a Honvéd, többek között a legutóbbi 2 alkalommal (1–2 és 0–1), mind a kétszer a szerb Nenad Lukics lövése döntötte el a három pont sorsát.

♦ Az NB II-ben 8-szor találkoztak, a mérleg 4 Honvéd-diadal, 2 döntetlen, 2 Vasas-siker. Az előző idényben a kispestiek vendégként 2–1-re, majd májusban a Bozsik Arénában 3–1-re győzték le az akkor már biztos feljutó piros-kékeket.

♦ A Vasas vasárnap gól nélküli döntetlenre végzett Zalaegerszegen, így már 6 forduló óta nem képes nyerni (3 iksz, 3 vereség), legutóbb szeptember 19-én, Debrecenben hagyta el győztesen a pályát (4–2).

♦ A Honvéd a DVSC elleni hazai 0–2 óta nem maradt alul, a legutóbbi 3 bajnokiján 7 pontot gyűjtött (2 győzelem, 1 döntetlen), ezzel pontszámban beérte angyalföldi ellenfelét és feljött a 8. helyre – ennél előrébb még nem állt a bajnokság során.

♦ A piros-kékek otthon eggyel kevesebb pontot gyűjtöttek, mint idegenben (8, illetve 9). A hazai mérlegük 2–2–3, ezzel csupán tizedikek a hazai táblázaton, a legutóbbi két Fáy utcai találkozójukon be sem találtak (0–2 a Paks és az FTC ellen).

♦ A kispestiek a 17 pontjukból csak 6-ot szereztek idegenben, 1–3–2-es mérlegükkel a 8. helyen vannak a vendégtabellán, az egyetlen győzelmüket Nyíregyházán aratták (1–0).

♦ A Honvédnál Csontos Dominik öt sárga lapja miatt kénytelen kihagyni a mérkőzést.